Iako notari zaključuju ugovore vrijedne milijarde eura, nadzor nad njihovim radom ocijenjen je kao nedovoljan, zbog čega će ih ASK uvrstiti u naredni plan provjera.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Kako prenosi CDM, uprkos činjenici da notari zaključuju ugovore vrijedne stotine hiljada, pa i milione eura, njihov rad i dalje nije pod dovoljno intenzivnom kontrolom. Iz Agencije za sprječavanje korupcije poručuju da će notari biti obuhvaćeni narednim planom provjera kako bi se povećali transparentnost i odgovornost.

Kako prenosi CDM, podaci Centra za istraživačko novinarstvo pokazuju da je Ministarstvo pravde tokom jedne godine kontrolisalo svega jedan odsto notarskih zapisa, iako se u državnim dokumentima upozorava na potrebu sveobuhvatnijeg nadzora radi smanjenja rizika od nezakonitosti i pranja novca.

Direktorica ASK-a Kristina Braletić istakla je, kako prenosi CDM, da notari svakodnevno učestvuju u poslovima raspolaganja imovinom i da upravo zbog prirode njihovog posla postoji potreba za visokim nivoom odgovornosti i transparentnosti.

Kako prenosi CDM, izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović smatra da posebnu pažnju treba usmjeriti na notarske zapise izuzetno velike vrijednosti, podsjećajući da su tokom 2024. godine zaključeni ugovori o prometu nekretnina vrijedni više od milijardu i po eura.

S druge strane, predsjednik Notarske komore Darko Ćurić tvrdi, kako prenosi CDM, da notari već podliježu trostrukoj kontroli – Ministarstva pravde, Notarske komore i Poreske uprave, te da redovno prijavljuju prihode i imovinu u skladu sa zakonom.

Kako prenosi CDM, u izvještajima Evropske komisije godinama se ukazuje da nema značajnijeg napretka u jačanju odgovornosti nezavisnih pravnih profesija, među kojima su, osim notara, i advokati, sudski tumači i vještaci.