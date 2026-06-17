Dodaju da je Evropska komisija apostrofirala važnost povezivanja informacionih sistema ASK-a sa drugim nadležnim institucijama radi efikasnije razmjene podataka.

Izvor: Promo/ASK

Evropska komisija prepoznala je imenovanje direktora na puni mandat kao korak koji je obezbijedio funkcionalnost Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) i omogućio unapređenje njenog rada i jačanje nezavisnosti, a istovremeno ukazala na potrebu daljeg jačanja administrativnih i finansijskih kapaciteta ASK-a, saopšteno je iz te institucije.

Kako navode, ASK pozdravlja nalaze iz najnovijeg non-pejper izvještaja Evropske komisije za poglavlja 23 i 24, u kojem se konstatuje da efikasnost Agencije nastavlja da raste i da bilans rezultata u oblasti prevencije korupcije nastavlja da se poboljšava u kvantitativnom smislu.

"Istovremeno, EK ukazuje na potrebu daljeg jačanja administrativnih i finansijskih kapaciteta ASK-a, što i sama Agencija prepoznaje kao jedan od ključnih preduslova za punu realizaciju svog mandata. EK posebno naglašava da finansijska nezavisnost ASK-a još nije u potpunosti obezbijeđena, što predstavlja potencijalni rizik za njeno djelovanje. Takođe, u non-pejperu se konstatuje da je ukupan uticaj rada Agencije i dalje ograničen. Ovaj nalaz potvrđuje značaj daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, kao i interoperabilnosti baza podataka Agencije i nadležnih organa za sprovođenje zakona, na čemu Agencija kontinuirano instistira i aktivno radi", kazali su.

Dodaju da je Evropska komisija apostrofirala važnost povezivanja informacionih sistema ASK-a sa drugim nadležnim institucijama radi efikasnije razmjene podataka.

"Agencija već ulaže značajne napore na povezivanju informacionih sistema ASK-a, Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije. Kako je prepoznato i u Non-paperu, to će doprinijeti unapređenju kontrole imovinskih kartona kroz bolju povezanost sa postojećim bazama podataka, uspostavljanje veza sa novim bazama, uključujući javne nabavke i registar stvarnih vlasnika, kao i obezbjeđivanje sigurne razmjene podataka. Evropska komisija prepoznaje i potrebu daljeg unapređenja zakonodavnog okvira, uključujući izmjene Zakona o sprečavanju korupcije, donošenje novog Zakona o zaštiti zviždača i unapređenje pravnog okvira kojim se uređuje finansiranje političkih subjekata", ukazuju.

Iz ASK-a ističu da su pozitivno ocijenjeni napori Agencije usmjereni na jačanje integriteta sopstvenih procedura, uključujući unapređenje pravila zapošljavanja i uvođenje strožih kriterijuma za test integriteta, u skladu sa preporukama GRECO-a.

"Nalazi Evropske komisije potvrđuju da su ostvareni pozitivni pomaci u radu Agencije, ali istovremeno ukazuju na oblasti u kojima su potrebna dodatna unapređenja. Riječ je o izazovima koje i sama Agencija prepoznaje i kontinuirano apostrofira, zbog čega će i u narednom periodu ostati posvećena njihovom prevazilaženju kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje zakonodavnog okvira i dosljednu primjenu evropskih standarda u oblasti prevencije korupcije", zaključuju.