Sve četiri trake bulevara Tivat - Jaz danas će biti pod asfaltom u kompletnoj dužini. Trenutno su u pripremi radovi na ugradnji dva sloja asfalta i danas će se ugraditi čime će se kompletirati čitav bulevar. To je u emisiji "Budilnik" na TV E rekao Novo Jokić, upravnik gradilišta i građevinski inženjer.

"Na kružnom toku u Lastvi grbaljskoj trenutno su pripremni radovi na ugradnji BNS asfaltnog sloja i danas će se tu ugraditi dva sloja čime ćemo kompletirati čitav bulevar sa BNS slojem", rekao je Jokić.

Jokić podsjeća da su obećali da će sve četiri saobraćajne trake biti pod asfaltom 31. maja, a već danas, 29. maja, biće završeni.

"Danas je 29. maj, malo smo požurili, izvinjavamo se. Ali brži smo nego što bi trebalo biti", rekao je kroz osmijeh Jokić.

Sve četiri bulevarske trake će biti pod asfaltom u kompletnoj dužini bulevara.

"Biće pušten saobraćaj bulevarski. Preostaju radovi na trotoarima, radovi na fundiranju zelenih površina i radovi na zadnjem habajućem sloju asfalta", rekao je Jokić.

Ukazao je da je Bemax samo jedan od podizvođača, te da je uključeno mnogo kompanija, i da svako od njih ima svoje pozicije i samim tim utiče na dinamiku radova.

"Moramo razgraničiti da je Bemax ovdje samo jedan od podizvođača, da ima više podizvođača glavnog izvođača kineske kompanije Šandong i svako ima svoje ugovorene pozicije. Radovi na bulevarskoj rasvjeti ugovorila je druga firma, radove na ogradama treća firma itd. Postoji i treća stranka, da kažem, koje su uključene u ovaj projekat a to su Vodovod, CEDIS, svi telefonski operateri. Tako da mnogi preostali radovi će zavisiti od njih", istakao je Jokić.

Trotoari se, dodaje, moraju završiti prije habajućeg sloja asfalta.

"A da bi se završili trotoari, moraju se završiti sve energetske instalacije koje su u nadležnosti CEDIS-a, telefonskih operatera. Moraju se završiti vodovodne instalacije u nadležnosti Vodovoda Kotor. Nakon toga mi pristupamo izradi trotoara i habajućeg sloja", rekao je inženjer kompanije "Bemax".

Ukoliko svi podizvođači ali i druge stranke koje su uključene u projekat bulevara završe svoje obaveze, kompanija "Bemax" najavljuje da bi u tom slučaju do 13. jula oni završili sve svoje ugovorene obaveze.