Najveći dužnici drže gotovo 40 odsto ukupnog iznosa blokade

U Crnoj Gori je na kraju marta u blokadi bilo 21,11 hiljada preduzeća i preduzetnika, što je blagi pad od 0,1 odsto u odnosu na februar, pokazuju podaci Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Ipak, uprkos manjem broju blokiranih subjekata, ukupan dug je porastao i iznosi 1,65 milijardi eura, što je povećanje od 1,4 odsto na mjesečnom nivou.

Podaci CBCG ukazuju na visoku koncentraciju duga – deset najvećih dužnika, koji čine svega 0,05 odsto ukupnog broja, učestvuju sa čak 38,33 odsto ukupne blokade. Njima je blokirano 633,45 miliona eura.

Još izraženija koncentracija vidi se kod 50 najvećih dužnika, na koje otpada 56,7 odsto ukupnog iznosa blokade, odnosno 937,16 miliona eura, iako čine samo 0,24 odsto svih evidentiranih.

Kada je riječ o trajanju blokada, do jedne godine u blokadi je bilo 1,22 hiljade dužnika, sa ukupnim dugom od 33,47 miliona eura, što čini svega 2,02 odsto ukupne blokade.

S druge strane, dugoročna nelikvidnost i dalje dominira – čak 19,89 hiljada kompanija i preduzetnika u blokadi je duže od godinu, sa ukupno blokiranim iznosom od 1,62 milijarde eura.