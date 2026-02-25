Taj Sekretarijat do danas, u mandatu vršioca dužnosti, vodio je Balša Špadijer, koji je tokom posljednjih lokalnih izbora bio visoko na listi upravo Pokreta za Podgoricu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Stanka Raković imenovana je danas za sekretara Sekretarijata za finansijske poslove i analizu budžeta Glavnog grada, saznaju "Vijesti" nezvanično.

Taj Sekretarijat do danas, u mandatu vršioca dužnosti, vodio je Balša Špadijer, koji je tokom posljednjih lokalnih izbora bio visoko na listi upravo Pokreta za Podgoricu.

Raković je, ranije su "Vijesti" pisale, dugogodišnja rukovoditeljka trezora Glavnog grada.

Ona je od 2023. godine u Odboru direktora preduzeća "Plodovi", u kojem grad ima vlasnički udio od 52,74 odsto.

Prethodno je, od 2017. do 2021, bila članica Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore (KCCG). U to vrijeme na čelu najveće crnogorske ustanove bio je aktuelni poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković.

Raković je prije više od deceniju - 2013. godine, u vrijeme mandata gradonačelnika Miomira Mugoše, dobila stan po povoljnim uslovima od 66 metara kvadratnih.