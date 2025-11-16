Češka centralna banka eksperimentalno je kupila milion USD bitcoina i nekih drugih altcoina, saopštili su njeni predstavnici.

Izvor: Profimedia

Banka je kupila bitcoine, iako je guvernerka Evropske centralne banke (ECB), Christine Lagarde u januatu tvrdila da bitcoin nikada neće biti dio rezervi nijedne centralne banke u Evropi, prenosi SEEbiz.

Centralne banke uglavnom kupuju zlato kao rezervnu valutu, ali i malu količinu bitcoina.

Na kripto tržištu se sleglo mnogo neizvjesnosti, posebno nakon 9. oktobra i rekordnog broja likvidacija.

Čini se da je vrhunac bitcoina na oko 125 hiljada USD u ovom ciklusu već dostignut, dok ether nije premašio ni vrhunac iz prethodnog ciklusa.