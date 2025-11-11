Prosječan oktobarski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore (ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni) iznosi 32.21 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede Crne Gore.

Izvor: MONDO

Kako su naveli u saopštenju, domaćinstva su u oktobru potrošila 117425732 kWh (kilovatsati) električne energije, što je 12,47 odsto više u u odnosu na potrošnju ostvarenu u septembru, a u odnosu na oktobar 2024. potrošnja je veća za 17,20 odsto.

“Domaćinstva u Mojkovcu bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 24.65 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Nikšiću, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 37.44 eura”, naglasili su, javlja Pobjeda.

Kako su dodali, 64,1 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 16,97 odsto potrošača, od 50 do 100 eura 14,81 odsto kupaca, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 4.12 odsto kupaca.

“Broj potrošača koji su ostvarili popust od 38 odsto na aktivnu energiju iznosi 157.163, što predstavlja 38.53 odsto domaćinstava u Crnoj Gori. 49.934 potrošača, odnosno 12.24 odsto, ostvarilo je popust od 21,5 odsto takođe na aktivnu energiju. Pored toga, 207,097 potrošača, odnosno 50.75 odsto, ostvarilo je dodatni popust od 6,4 odsto na mrežne usluge”, zaključili su.