Potpredsjednik Evropske investicione banke (EIB) Robert de Grot izjavio je da je najnoviji Izvještaj Evropske komisije snažna potvrda povjerenja u crnogorsku ekonomiju i njen pravac razvoja.



Govoreći za TVCG, De Grot je istakao da otvaranje kancelarije EIB-a u Podgorici predstavlja novi korak u jačanju saradnje sa državom, privatnim sektorom i malim preduzećima.



„Otvaranjem kancelarije želimo da budemo bliže našim partnerima i doprinesemo razvoju projekata koji unapređuju crnogorsku ekonomiju i održivost društva. Vidimo veliku energiju i jasnu viziju u prioritetima Vlade“, kazao je De Grot.

EIB je, kako je podsjetio, od 2009. godine uložila više od milijardu eura u projekte širom Crne Gore, a sada planira dodatna ulaganja u oblasti energetike, saobraćaja, infrastrukture i zelene tranzicije.



„Crna Gora je jasno postavila prioritete – modernizaciju saobraćajne mreže i jačanje održive privrede. Naš zadatak je da podržimo te ciljeve, u partnerstvu s Evropskom komisijom, Svjetskom bankom i drugim finansijskim institucijama“, rekao je De Grot.

On je dodao da EIB, poznata i kao „Klimatska banka“, pola svojih sredstava usmjerava u projekte zelene ekonomije, te da se i u Crnoj Gori već finansiraju inicijative koje pomažu malim i srednjim preduzećima da pređu na obnovljive izvore energije, piše CDM



„Izvještaj Evropske komisije pokazuje da Crna Gora napreduje i da postoji povjerenje u njen ekonomski potencijal. Uvjeren sam da će taj trend biti nastavljen“, zaključio je De Grot.