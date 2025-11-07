Odlukom su obuhvaćene osnovne životne namirnice i higijenski proizvodi koji se smatraju ključnim za standard građana.

Odluka, koja stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore, primjenjivaće se do 31. marta 2026. godine. Iz akcije su izuzeti voće i povrće, jer su se proizvođači tih proizvoda žalili da su prethodnim akcijama oni bili najviše na udaru i da im je bilo ugroženo poslovanje.

Prehrambeni proizvodi:

pšenično brašno tip 400 i 500, šećer kristal, jestivo suncokretovo ulje, kuhinjska so, svježe kravlje mlijeko, bijeli sir, jogurt, kisjela pavlaka, UHT mlijeko (2,8 odsto masti), pile svježe, svinjski vrat bez kostiju, juneća rebra, bijela riža, tjestenina, čajna kobasica, stiješnjena šunka, pileća prsa, posebna salama, sudžuk, goveđa čajna, viršle, tunjevina u komadićima, sardine u ulju, paštete, mesni narezak, marmelada, goveđi gulaš, sok sirup, krompir, bijeli kupus, keks petit beurre, jabukovo sirće i krem za mazanje od kakaoa i lješnika.

Higijenski i kućni proizvodi:

dječiji sapun, pelene (economy), šampon i kupka za bebe, voćne kašice, šampon i kupka za odrasle, pasta za zube, troslojni toalet papir, deterdžent za veš i posuđe, higijenski ulošci, pjena za brijanje i jednokratni brijači za muškarce i žene.

Ograničene marže i najviše cijene

Prema odluci, cijene proizvoda od posebnog značaja ograničavaju se utvrđivanjem maksimalne visine marže u trgovini na veliko i malo. Marža u trgovini na veliko iznosi najviše pet odsto, a u trgovini na malo najviše sedam odsto.

Za jednu grupu proizvoda, predviđeno je ograničenje marže do 15 odsto u trgovini na veliko i malo.

Odluka se ne odnosi na male trgovce čiji prodajni objekti ne prelaze ukupnu površinu od 600 kvadratnih metara.

Cijena peleta strogo ograničena

Posebno je regulisana i cijena peleta, koja je odlukom ograničena na: do 250 eura po toni za proizvođače, a do 270 eura po toni u trgovini na malo.

Cijena peleta u pakovanju manjem od jedne tone određuje se srazmjerno, a sve vrijednosti uključuju porez na dodatu vrijednost (PDV).