Italijanska kompanija Cassa Depositi e Prestiti (CDP) je pokazala interesovanje za ulaganja u region Zapadnog Balkana, a Crna Gora je zemlja sa usaglašenim zakonskim okvirom i jasnim planom za energetsku tranziciju, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva.

Izvor: Ministarstvo energetike i rudarstva

Iz Ministarstva je saopšteno da je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju (MoU) u Rimu bila prilika da se otvori dijalog i sagleda mogućnost dalje saradnje između Crne Gore i važnih italijanskih finansijskih i energetskih subjekata.

“Drugog dana posjete, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović sastao se sa predstavnicima CDP-a, jedne od najznačajnijih finansijskih institucija Italije, koja kroz partnerstva sa vodećim industrijskim i bankarskim grupacijama finansira velike investicione projekte i podstiče ekonomski razvoj Italije i Evrope”, navodi se u saopštenju.

Tokom sastanka razgovarano je o novim mogućnostima za investicije i jačanje strateške saradnje između Crne Gore i Italije, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije (OIE).

Šahmanović je naveo da je Crna Gora danas prepoznata kao pouzdana i atraktivna investiciona destinacija, a da projekti poput drugog podmorskog kabla prema Italiji i Memoranduma o razumijevanju o povezivanju energetskog tržišta dodatno jačaju našu poziciju na evropskoj energetskoj mapi i otvaraju prostor za dublju integraciju tržišta.

„Za Crnu Goru su ovakve investicije od suštinskog značaja. Razvoj energetskog sistema ne znači samo stabilno snabdijevanje električnom energijom i povoljne cijene za građane, već i nova radna mjesta, jačanje izvoznog potencijala zemlje i snažniju geopolitičku poziciju Crne Gore“, poručio je Šahmanović.

Crna Gora raspolaže nespornim prirodnim potencijalima u hidroenergiji, vjetru i suncu, koji mogu biti temelj dugoročnog ekonomskog rasta i energetske nezavisnosti. Upravo zato je, kako se dodaje, važno privući partnere i investitore koji će, zajedno sa državom, omogućiti da se ti resursi valorizuju na održiv i odgovoran način.

“Dogovoreni su i naredni koraci u saradnji, koji uključuju sagledavanje projekata spremnih za realizaciju, uz cilj da se Crna Gora pozicionira kao regionalni centar razvoja obnovljivih izvora energije i primjer pametnog ulaganja u budućnost”, zaključuje se u saopštenju.