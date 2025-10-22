Promet preduzeća u Crnoj Gori u prošloj godini iznosio je 12,72 milijarde eura, saopšteno je iz Monstata.

“Bruto vrijednost proizvodnje u prošloj godini iznosila je 8,67 milijardi eura, međufazna potrošnja 4,97 milijardi eura, dok je bruto dodata vrijednost iznosila 3,7 milijardi eura”, navodi se u saopštenju.

Najveći udio u prometu čini trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila i motocikala od 5,65 milijardi eura.

U Monstatovom strukturnom istraživanju o poslovanju preduzeća u Crnoj Gori u prošloj godini navodi se da se na prerađivačku industriju odnosi 1,19 milijardi eura, a na građevinarstvo 1,27 milijardi eura.

Cilj strukturnog istraživanja o poslovanju preduzeća je obračun indikatora potrebnih za analizu strukture djelatnosti poslovnih subjekata, strukture inputa i autputa proizvodnog procesa, poslovnog uspjeha i konkurentnosti ekonomskih subjekata.

Promet, kako su objasnili statističari, obuhvata obračunate prihode od prodaje robe i usluga bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Bruto vrijednost proizvodnje predstavlja tržišnu vrijednost sve proizvedene robe i usluga.

Međufazna potrošnja po nabavnim cijenama je vrijednost proizvoda i usluga koji se transformišu, koriste ili troše u procesu proizvodnje.

Bruto dodata vrijednost predstavlja razliku između bruto vrijednosti proizvodnje i međufazne potrošnje.