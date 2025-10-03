Nakon skoro 13 godina neuspjelih pokušaja prethodnih vlada vrijeme je da se urede obaveze između ove dvije institucije

Ugovorom o upotrebi dijela vojnog aerodroma za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja, koji će potpisati Ministarstvo odbrane (MO) i Aerodromi Crne Gore, urediće se način na koji će se koristiti poletno-sletne staze i rulne staze, platforme, uređaji i drugi djelovi vojnog aerodroma "Knjaz Danilo Petrović Njegoš" koji se mogu upotrebljavati za potrebe civilnog vazdušnog saobraćaja, saopšteno je iz MO. Iz tog resora su saopštili da je Vlada juče usvojila predlog ministra odbrane Dragana Krapovića da se, u konačnom, nakon skoro 13 godina neuspjelih pokušaja prethodnih vlada, potpisivanjem ugovora o upotrebi dijela vojnog aerodroma za obavljanje civilnog vazdušnog saobraćaja, odnosno civilnog aerodroma za potrebe vojnog vazdušnog saobraćaja, urede obaveze između te dvije institucije, prenosi Dan.

"Navedenim ugovorom će se po prvi put, u skladu sa obavezama koje proizilaze iz odredaba Zakona o vazdušnom saobraćaju i međunarodnih ugovora, a naročito obaveza po osnovu članstva u Sjevernoatlantskom savezu, urediti način na koji će se koristiti poletno-sletne staze i rulne staze, platforme, uređaji i drugi djelovi vojnog aerodroma "Knjaz Danilo Petrović Njegoš" koji se mogu upotrebljavati za potrebe civilnog vazdušnog saobraćaja. Takođe, ugovorom se uređuju uslovi i način upotrebe civilnog dijela aerodroma i opreme za potrebe vojnog vazdušnog saobraćaja", saopštili su iz MO.

Na ovaj način, kako dodaju, ostvareni su preduslovi za razdvajanje vojnog i civilnog dijela aerodroma u Podgorici, a što je i zahtjev kojim je Agencija za civilno vazduhoplovstvo, kao regulator, u cilju sertifikacije, obavezala operatera AD Aerodromi Crne Gore.

"Takođe, ovim ugovorom se obezbjeđuju uslovi za olakšano svakodnevno poslovanje operatera aerodroma – Aerodromi Crne Gore, a naročito u dijelu parkiranja vazduhoplova, prihvata opasnih materija i održavanja i čišćenja operativnih površina", saopštili su iz MO, prenosi Dan.