Samo u julu prihodi su iznosili 256,1 milion eura, čime je ostvaren suficit od 13,5 miliona, naspram planiranog deficita od 12,1 milion.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Javne finansije Crne Gore u prvih sedam mjeseci 2025. vođene su odgovorno i efikasno, uz ostvarene rezultate iznad plana, saopšteno je iz Ministarstva finansija, piše CdM.

Zaključno sa julom, budžetski prihodi iznosili su 1,579 milijardi eura, što je šest miliona više nego u istom periodu prošle godine. Posebno se izdvaja suficit tekuće potrošnje od 33,5 miliona eura, dok je ukupni deficit u periodu januar–jul bio 97,2 miliona eura, odnosno 1,2 odsto BDP-a, što je povoljnije od plana za 31,2 miliona.

Samo u julu prihodi su iznosili 256,1 milion eura, čime je ostvaren suficit od 13,5 miliona, naspram planiranog deficita od 12,1 milion.

Najveći rast zabilježen je kod poreza na dobit pravnih lica – 215,9 miliona eura, što je 9,3 odsto više nego prošle godine, ali i iznad plana za 14,1 milion. Porez na dohodak fizičkih lica iznosio je 56,5 miliona eura (rast od 23,1 odsto), dok je PDV prihodovao 738,1 milion eura, što je 12,6 odsto više nego lani. Prihodi od akciza dostigli su 214,3 miliona eura, gotovo 10 odsto više u odnosu na 2024.

Ostali prihodi iznosili su 30,3 miliona eura i bili čak 68,2 odsto iznad plana. Kapitalni izdaci dostigli su 130,7 miliona eura, uz rast od 31,1 odsto, što, kako navodi Ministarstvo, potvrđuje posvećenost razvojnim investicijama.

Transferi za socijalnu zaštitu porasli su za 11,3 odsto, a posebna sredstva usmjerena su na zapošljavanje osoba sa invaliditetom i digitalizaciju javne uprave. Istovremeno, doprinosi su iznosili 219 miliona eura, što je manje nego prošle godine, usljed strukturnih promjena i jednokratnih uplata iz 2024.

„Rezultati potvrđuju da Crna Gora ima snažan fiskalni okvir za očuvanje makroekonomske stabilnosti i dalji razvoj. Ostajemo posvećeni boljoj naplati prihoda, racionalnim rashodima, investicijama i podršci socijalnoj zaštiti“, poručuju iz Ministarstva finansija, prenosi CdM.