Godinu nakon sklapanja ugovora, Elektroprivreda Crne Gore raskinula je ugovor o zakupu Željezare sa ruskim biznismenom Igorom Shamisom zbog neispunjavanja obaveza.

Izvor: Facebook/Željezara Nikšić

Nikšićka Željezara je kćerka Elektroprivrede, koja je u vlasništvu države Crne Gore.

Uprkos činjenici da je Shamis i prije 20 godina kao investitor u Željezari ostavio milionske dugove, čelnici Elektroprivrede su sa njim u julu 2024. potpisali Ugovor o zakupu na 50 godina.

Tada su iz Elektroprivrede za RSE tvrdili da su provjerili Shamisov poslovni kredibilitet.

Na upit Radija Slobodna Evropa (RSE), da li će, i ko, za to u Elektroprivredi snositi odgovornost, predsjednik Odbora direktora kompanije, koji je potpisao ugovor, Milutin Đukanović odbio je da odgovori.

Đukanović je u odgovorima za RSE naveo da Elektroprivreda iz tog posla nije imala “štetu” i da je ugovorom sačuvan njen interes:

“Shamis je ostao dužan po osnovu obaveze iz ugovora još 700.000 eura.”

Upravljanje državnim kompanijama nosi i odgovornost za donošenje poslovnih odluka- kaže ministar energetike Admir Šahmanović:

“Neophodno je izvući pouke iz ovog iskustva i osigurati da se u budućnosti donose bolje promišljene i transparentnije odluke”, naveo je Šahmanović u odgovorima RSE.

Da li će premijer Milojko Spajić tražiti odgovornost čelnika Elektroprivrede i kolika je šteta za državne kompanje, pitanja su na koje RSE nije dobio odgovor.

Iz Elektroprivrede je navedeno da je ugovor sa Shamisovom kompanijom “jednostrano raskinut” 23. jula nakon više upozorenja da se ne poštuje dogovoreno, kako prenosi RSE.

Ugovor o zakupu Shamisova kompanija 8B Capital se obavezala da u roku od godinu pokrene proizvodnju, preuzme 150 radnika i uloži sedam miliona, a za pet godina ukupno 36 miliona eura.

Međutim, Shamis nije plaćao mjesečne zakupnine a radnike je, u prethodnoj godini, upošljavala Elektroprivreda i isplaćivala zarade.

To je u maju ove godine za RSE kazao Ivan Vujović predsjednik Sindikata Željezare.

Ministar Šahmanović kaže za RSE da je raskid ugovora o zakupu Željezare ozbiljan momenat za Nikšić i za energetsku grupaciju u cjelini:

“Iako ovaj ishod nije neočekivan, ostaje pitanje šta dalje i kako Željezari obezbijediti novu razvojnu šansu u okviru državne Elektroprivrede.”

Kaže da je na potezu uprava Elektroprivrede da predloži konkretan i održiv pravac, kako prenosi RSE.

“Bilo kroz promjenu poslovnog modela, strateško partnerstvo i sl., koje može obezbijediti stabilnost, zaposlenost i dugoročnu funkcionalnost”, rekao je Šahmanović.

Prema njegovim riječima, svako odgovorno rješenje koje donosi vrijednost i sigurnost za zaposlene će imati podršku Ministarstva:

“U krajnjem, ključno je da se Željezara ne tretira samo kao problem koji treba gasiti, već kao potencijal koji može ponovo postati važan dio naše industrijske slike.”

Šahmanović očekuje i da organi Elektroprivrede preispitaju sve aspekte saradnje sa Šamisom i iz tog iskustva izvuku pouke.

Pored tvrdnji da državna energetska kompanija od posla sa ruskim biznismenom, sa izraelskim pasošem, Igorom Shamisom kao zakupcem Željezare nije imala štetu, Milutin Đukanović kaže da ta fabrika posle “dužeg vremena” posluje pozitivno, kako prenosi RSE.

U Željezari se ne proizvodi čelik, već prave konstrukcije za solarne panele za Elektroprivredu.

“Željezara danas radi i pozitivno posluje, dobit za prvih šest mjeseci je preko 400.000 eura”, naveo je Đukanović u pisanim odgovorima za RSE.

Đukanović kaže i da Shamis nije tokom zakupa koristio imovinu i resurse Željezare:

“Shamis nije zaradio ni jedan cent, naprotiv uplatio je 100.000 eura.”

Shamis i drugi put ostavio dugove za Željezaru

Shamis se do sada nije javno oglašavao o jednostranom raskidu ugovora o zakupu.

On je i prije 20 godina bio vlasnik Željezare, preko internacionalne “Midland grupe”, u kojoj je, kako je ranije izjavio za RSE, imao 33 odsto vlasništva.

Ta firma se dovodi u vezu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

“Midland grupa” je 2004. kupila većinski dio u Željezari za 1.000 eura od Vlade Mila Đukanovića, uz obavezne investicije od 30 miliona eura za pet godina.

Međutim, u novembru 2006. napustili su Željezaru, uz poreski dug oko 2,7 miliona eura. Vlada je tada još saopštila da su uvećali gubitke fabrike na 12 miliona eura.

U odgovorima za RSE, uoči potpisivanja ugovora o zakupu Željezare, Shamis je u junu prošle godine negirao veze sa Putinom, ali nije rekao je li napustio “Midland”.

Shamis tada nije odgovorio na pitanje RSE, da li je bio privođen u Hrvatskoj zbog načina poslovanja u šibenskoj Tvornici lakih metala.

Nije odgovorio ni na pitanje da li je tokom njegovog poslovanja u češkom gradu Plzenu navodno bilo koruptivnih radnji i pranja novca.

A iz Elektroprivrede su tada za RSE kazali da su provjerili poslovni kredibilitet zakupca Željezare.

Na čelu Odbora direktora Elektroprivrede je Milutin Đukanović, iz proruske Nove srpske demokratije, članice bivšeg Demokratskog fronta.

Državna Elektroprivreda je vlasnik Željezare Nikšić od kraja 2022. kada je za 20 miliona kupila od turske Tosjali grupe.