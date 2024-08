U saopštenju za javnost, koje potpisuju inženjeri i visokoškolski stručni (VSS) kadar EPCG Željezare Nikšić reagovao je povodom izjave direktorice te kompanije

U saopštenju za javnost, koje potpisuju inženjeri i visokoškolski stručni (VSS) kadar EPCG Željezare Nikšić reagovao je povodom izjave direktorice te kompanije, Nevenke Janković, i tvrde da niko od članova izvršnog odbora Sindikata i radnika, kao ni inženjeri i VSS kadar, nije zabranio ulazak potencijalnim investitorima, kao i da su sve njene izjave neistinite, kako pišu Vijesti.

"Imali ste potvrdu od svih nas da u bilo kom momentu mogu ući u krug fabrike, što su juče i učinili zajedno sa nama. Zašto nijeste na naš zahtjev više puta prethodne nedelje održali sastanak i informisali nas o dolasku gospodina Šamiza i objasnili nam status svih nas, što nas je jedino interesovalo. Dolaskom na mjesto izvršnog direktora Željezare nijeste se udostojili da se pozdravite i obratite svojim kolegama sa kojima ste sarađivali dugi niz godina. Samo da napomenemo da za sedam mjeseci nijeste održali nijedan kolegijum, nijedan sastanak sa inženjerima(što govori o vašoj profesionalnosti), već ste se čitavo vrijeme krili iza radnih tijela i Odbora direktora. Vi dobro znate da ste na mjesto direktora odabrani prije završetka konkursa, ali to ostavljamo Vama i tadašnjem Odboru direktora da objasne crnogorskoj javnosti“, navodi se u njihovom saopštenju za javnost.

Ističu da je Janković za izbor na mjesto direktora od predstavnika radnika dobila najmanje bodova i da nijesu ni glasali za nju jer nije ni bilo preglasavanja, kako je trebalo da bude.

"Na prvom sastanku sa Odborom direktora ste izjavili da ne želite da se sastajete sa menadžerima i inženjerima ove fabrike. Mi smo i ovo prihvatili jer smo mislili da imate 'fantastičan' biznis plan koji će ovu fabriku napokon dovesti na zelene grane. Čitavo vrijeme radimo bez biznis plana, bukvalno sve izmišljamo u hodu zajedno sa našim radnicima koji su pristali da rade sve poslove iako nijesu obučeni za to. Za sve poslove koje sad obavljaju su potrebni radni nalozi, jer sve što sad radimo je mimo zakona, ali naši radnici zbog same fabrike to nijesu tražili i sve su bez pogovora radili, samo da bi se očuvala fabrika“, tvrde inženjeri VSS kadar nikšićke Željezare.

Pitaju Nevenku Janković ako je imala tako dobar biznis plan zašto je u maju napravili "katastrofalnu sistematizaciju" gdje skoro nijedno radno mjesto nije odgovaralo stvarnom stanju na terenu.

"Bez obzira na to svi radnici su obavljali radne zadatke i zato nas vrijeđa Vaše saopštenje da smo neradnici i huligani i da opstruiramo poslovne procese. Sindikat nikada od Vas nije tražio ništa, sem biznis plan i sistematizaciju na osnovu biznis plana. Mi uvid u biznis plan nijesmo imali nikada, ako uopšte i postoji", navodi se u saopštenju.

Tvrde da kada je Janković došla na čelo EPCG Željezare dug kompanije je bio oko 700 hiljada sa porezima i doprinosima i dug prema dobavljačima, a sad je oko milion i 900 hiljada.

"Kažete da ste isplaćivali platu? Ali, problem je što Vi ne razlikujete neto od bruto zarade, jer nijeste plaćali nijedan mjesec poreze i doprinuse i zato je naš dug toliki. Ali, kako da Vi to znate kad ste pozivali radnike da ih pitate šta je ovo 21 odsto na sve fakture? Na Vašu sreću sad ste naučili šta znači pdv. I takođe svi znamo da zataškavate mobing u fabrici prema jednoj našoj koleginici, ali naravno i to Vam je naređeno. I koliko Vi govorite istinu vezanu za Sindikat govori činjenica da ste za vd izvršnog direktora predložili jednog od prvih saradnika našeg predsjednika Sindikata i čovjeka koji je u Izvršni odbor sindikata. To dovoljno govori o svemu. Još jednom molimo resornog ministra da se uključi u rešavanje problema u Željezari jer nam je potreban, a vidjeli smo kako su ,ovi' do sada rešavali probleme", stoji u saopštenju.