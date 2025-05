Uz to, Crnogorska će Barskoj morati da ustupa i devet odsto svih prihoda koje bude ostvarila u narednom periodu.

Izvor: Vlada Crne Gore

Crnogorska plovidba moraće najkasnije do 1. juna naredne godine da Barskoj plovidbi vrati milion eura, koliko će joj ova kompanija po planu Ministarstva pomorstva uplatiti avansno radi zakupa brodova “Kotor” i “Dvadeset prvi maj”.

Ključne su to odredbe predloga ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji državnih pomorskih kompanija sa kojim je izašlo Ministarstvo pomorstva, pišu Vijesti.

Vlada je prošlog mjeseca objelodanila da je analiza Ministarstva pomorstva pokazala da je Crnogorska plovidba prezadužena i nelikvidna, te da nije u mogućnosti da servisira svoje obaveze i izašlo se sa planom spašavanja kompanije iz Kotora koji uključuju poslovni aranžman sa brodarskom kompanijom iz Bara.

Predlog ugovora koji sadrži pet članova juče je na sajtu objavilo Udruženje pomorskih kapetana Crne Gore iz Kotora.

“Ovim ugovorom Crnogorska plovidba povjerava na upravljanje Barskoj plovidbi brodove “Kotor” i “Dvadeset prvi maj”. Upravljanje, u smislu člana 1.1. uključuje sljedeće usluge: preduzimanje svih potrebnih radnji u cilju ugovoranja najamnina za brodove, podrška i savjetovanje u operativnim poslovima koji se odnose na obezbjeđivanje rezervnih djelova, goriva i ostalog potrošnog materijala, osiguranje, redovno servisiranje i remont brodova, obezbjeđivanje posade, ostalih resursa i logistike neophodnih za redovno funkcionisanje i plovidbu brodova, ostale usluge radi kvalitetnog upravljanja brodovima i optimizacije poslovanja”, precizirano je u dokumentu.

Obaveza Barske plovidbe je da Crnogorskoj plovidbi na ime budućih ostvarenih najamnina obezbijedi za podršku likvidnosti u toku 2025. godine do milion eura i ovaj bi se novac uplaćivao avansno, u tranšama, shodno dospjelim obavezama Crnogorske plovidbe prema povjeriocima.

“Barska plovidba je dužna da prilikom izbora unajmitelja brodova vodi računa o postizanju najboljih mogućih prihoda koji su u momentu ugovaranja ostvarivi na tržištu, da vodi računa o reputabilnosti unajmitelja i postupa s pažnjom dobrog privrednika, te da upravlja brodovima na održiv način uz istovremenu optimizaciju troškova”, piše da su ugovorene obaveze Barske plovidbe.

Crnogorska plovidba se obavezuje da “u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 1. juna 2026. godine” Barskoj vrati milion eura koje će joj ova dati za održavanje likvidnosti.

“Crnogorska plovidba se obavezuje da postupa po instrukcijama i savjetima Barske plovidbe u vezi sa sprovođenjem usluga i ostalim pitanjima regulisanim ovim ugovorom i da joj plaća naknadu za upravljanje i pružanje usluga u iznosu od devet % ostvarenih prihoda po osnovu najamnine brodova. Ova naknada će se obračunavati i isplaćivati kvartalno, shodno obračunu i fakturama ispostavljenih od strane Barske plovidbe”, navodi se u predlogu ugvora, prenose Vijesti.

To znači da će kotorska firma plaćati barskoj kompaniji kao drugom po redu brokeru koji posreduje u sklapanju ugovora o najmu brodova kotorske kompanije (jer ni barska firma takve ugovore ne skapa direktno sa unajmiteljima, već preko brokera grčke agencije “Clarkson”), te da će Kotorani Baranima plaćati i da ih ovi konsultuju i uče kako bi Crnogorska plovidba trebalo da održava, remontuje, snabdijeva i posadom popunjava svoje brodove.

Predlogom ugovora je definisano da se “zaključuje na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom potpisivanja”, te da može biti jednostrano raskinut “s tim da otkazni rok ne može biti kraći od 90 dana od dana prijema obavještenja o raskidu.”

“Našli smo privremeno rješenje, odnosno potpisivanje ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Barske i Crnogorske plovidbe, kojim bi se dva broda dala Barskoj u zakup po tržišnim uslovima a ta kompanija uplatila do milion eura avansa, čime bi se obezbijedio potrebni novac. Te firme bi dogovorile tranše i poslovanje u narednim mjesecima, ali bi se spasila Crnogorska plovidba”, poručio je ministar pomorstva Filip Radulović prošlog mjeseca.

Ovaj član je već prekršen jer je tehnički direktor Barske plovidbe sa saradnicima minulih dana, uz podršku Ministarstva pomorstva obišao brodove Crnogorske plovidbe i pregledao ih, iako nije imao nikakvog pravnog osnova da to uradi, niti su mu zapovjednici “Kotora” i “Dvadeset prvog maja” to smjeli dozvoliti, budući da još ne postoji nikakav potpisan ugovorni odnos dviju kompanija koje su na svjetskom tržištu jedna drugoj direktna konkurencija.

Da se “strategija spašavanja koju je pripremilo Ministarstvo pomorstva već počela sprovoditi i prije potpisanog ugovora i izjašnjavanja skupština akcionara dviju kompanija, pokazuje i činjenica da je brod “Dvadeset prvi maj” već ušao u novi tajm-čarter kod unajmitelja “Oldendorff” na period od šest do devet mjeseci po dnevnoj najamnini od 8.750 dolara.

Ovaj ugovor je došao preko menadžmenta Barske plovidbe i njihovog brokera “Clarkson”, a da se on prihvati glasala je većina članova Odbora direktora Crnogorske plovidbe. Oni su se za to opredijelili kako su rekli “ne želeći da se suprotstavljaju strategiji Ministarstva”, iako su istovremeno na stolu imali i drugu, za ovu kompaniju povoljniju ponudu za tajm-čarter “Dvadeset prvog maja” do koje je došao menadžment Crnogorske plovidbe, a koja je podrazumijevala veću najamninu od 9.000 dolara na dan i druge za kompaniju znatno povoljnije ključne odredbe ovog ugovora, posebno vezane za tzv. redelivery broda, prenose Vijesti.