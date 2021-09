Protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru neki ljudi su protestovali iz ubjeđenja ali tamo je bilo i onih iz kriminalnog miljea, kazao je potpredsjednik Vlade Dritan Abazović.

Izvor: BOJANA CUPIC/Bojana Cupic

Dodao je da je jedan politički subjekt želio da to iskoristi da se vrati na vlast.

"Tamo su protestovali ljudi koji su iz ubjeđenja bili protiv. Ali da je tamo bilo ljudi iz kriminalnog miljea? Bilo ih je. Da li su oni potpomagali neke strukture? Jesu. Ovo je jedan politički subjekt želio da iskoristi da se vrati na vlast", kazao je Abazović za TV Prva.

"Stvar je jasna. Ovo je borba moći. Ustoličenje, crkvene aktivnosti, podizanje temperature, samo je instrument u kome određene strtukture žele da dođu do finansijske moći", dodao je on.

Komentarišući navode lidera LSV-a Nenada Čanka da je vlast to sve lažirala da bi uhapsila predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, on je naveo da ne zna kako da na to odgovori, a da zvuči korektno.

"Teško Crnoj Gori ako treba da je brani Nenad Čanak", kazao je on i osvrnuo se da je u toku demonstracija on sjedio u kafiću sa Đukanovićem.





Potpredsjednik Vlade rekao je da bi u Crnoj Gori imali prošireni sukob, odnosno da su ljudi željeli da krenu sa druge strane i da se obračunaju sa demonstracijama.

"Imali smo policijski savršenu akciju koja srećom nije dovela do žrtava... To su porođajne muke na Balkanu, u odsustvu političke kulture", naveo je on.

"Rezultat pokazuje da imamo potpunu kontrolu. Sve što se uradilo, uradilo se profi. Nijesmo željeli da imamo prošireni sukob. Naše je da štitimo naše nacionalne interese. Nijesmo imali informaciju da će doći do toga, imali smo procjenu situacije. Ovo su dvije različite stvari. Ne mogu da razumijem da laici imaju potrebu da sada treba ekspertiza oko svega. Nijesmo imali žrtve, ranjene, nemamo produžene sukobe, odnosno demonstracije", kazao je Abazović i naveo da su bezbjednosne strukture položile ispit.

Abazović je istakao da su svi bili uz sektor bezbjednosti.

"Da li je bilo različitih razmišljanja, jeste, to je normalno kada imate i mnogo manju kriznu situaciju. Mnogo je loše da se od ovoga pravi afera i napadne sektor bezbjednosti. To može da dovede do destabilizacije. Zamislite da se tamo desila neka tragedija, što nije bilo nemoguće. O čemu bismo mi o ovome pričali? O ostavkama. To, srećom nemamo i sada neko da nam određuje kako da uređujemo sektor bezbjednosti. Ponosan sam na sve pripadnike sektora bezbjednosti koji su učestvovali u akciji", objasnio je potpredsjednik Vlade Crne Gore.

Govoreći o dolasku patrijarha Porfirija 25. septembra u Berane, naveo je da je razlika između Berana i Cetinja to što je postojalo protivljenje lokalnog stanovništva i naveo da toga u Beranama nema.