Riječ je o Poglavlju 1 – Sloboda kretanja robe i Poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Izvor: Screenshot/European Union

Crna Gora je danas na Međuvladinoj konferenciji u Briselu privremeno zatvorila još dva pregovaračka poglavlja u procesu pristupanja Evropskoj uniji, čime je njihov ukupan broj dostigao 23. Prema najavljenom planu, preostalih deset poglavlja trebalo bi da bude zatvoreno do kraja ove godine, prenose Vijesti.

Riječ je o Poglavlju 1 – Sloboda kretanja robe i Poglavlju 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika.

Evropska komisija predstavila je u srijedu mapu puta prema kojoj bi Crna Gora mogla da završi pristupne pregovore sa Evropskom unijom do kraja 2026. godine, dok bi Ugovor o pristupanju mogao biti potpisan već u junu 2027.

Iz Komisije smatraju da je Crna Gora ispunila sva završna mjerila, a najavljeno je da će do sredine novembra Savjetu EU biti dostavljeni preostali nacrti zajedničkih pregovaračkih pozicija.

Prema predviđenoj dinamici, tokom novembra trebalo bi da bude zatvoreno pet poglavlja, među kojima su energetika, saobraćaj i oporezivanje, dok je za decembar planirano zatvaranje preostalih devet, uključujući ključna poglavlja 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava.

Nakon završetka pregovora, rad na Ugovoru o pristupanju trebalo bi da bude okončan tokom proljeća 2027. godine, a njegovo potpisivanje planirano je za jun, uz prethodnu saglasnost Evropskog parlamenta i odgovarajuće odluke institucija EU.

Nakon potpisivanja, Ugovor će morati da ratifikuju sve države članice Evropske unije, kao i Crna Gora. Evropska komisija, međutim, upozorava da su predviđeni rokovi okvirni i da zavise od saglasnosti država članica i nastavka reformskog procesa.

Posebno je naglašeno da će Komisija nastaviti da prati ispunjavanje obaveza sve do punopravnog članstva, uz mogućnost uvođenja zaštitnih mjera, pa čak i odlaganja pristupanja ukoliko dođe do nazadovanja u reformama, a druge mjere ne daju rezultate.

U periodu između potpisivanja Ugovora o pristupanju i punopravnog članstva, Crna Gora bi se postepeno uključivala u rad institucija EU, uključujući mogućnost imenovanja posmatrača u Evropskom parlamentu, dok bi istovremeno trajao proces ratifikacije Ugovora u svim državama članicama.

Ministar za evropske poslove Irske Tomas Birn kazao je na konferenciji za novinare u Briselu da je Crna Gora do sada privremeno zatvorila 23 poglavlja i da je sve bliža cilju da tokom irskog predsjedavanja Savjetom EU budu zatvorena sva preostala poglavlja.

„Irsko predsjedavanje ostaje posvećeno postizanju cilja o zatvaranju svih poglavlja Crne Gore do kraja godine. Radićemo zajedno sa Crnom Gorom, Evropskom komisijom i državama članicama kako bi se taj cilj ostvario“, poručio je Birn.

On je istakao da iza svakog zatvorenog poglavlja i sprovedene reforme stoje veliki napori, ali da je pred Crnom Gorom još posla, posebno u oblastima vladavine prava, nezavisnosti i odgovornosti institucija, kao i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, prenose Vijesti.

Premijer Milojko Spajić podsjetio je da je Evropska komisija prije dva dana predstavila izvještaj i mapu puta za Crnu Goru, dok je današnje zatvaranje još dva poglavlja rezultat saglasnosti svih država članica EU.

Prema njegovim riječima, Poglavlje 1 jedno je od najvažnijih i najzahtjevnijih u pregovaračkom procesu jer se odnosi na funkcionisanje jedinstvenog tržišta Evropske unije. Poglavlje 12, kako je pojasnio, obuhvata sistem kontrole kvaliteta i bezbjednosti hrane u svim fazama, od proizvodnje do krajnjeg potrošača.

Spajić je naglasio da će prioriteti Vlade i u narednom periodu ostati reforme u oblasti vladavine prava, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, unapređenje dobrosusjedskih odnosa i podizanje životnog standarda građana.

„Danas smo poslali poruku da je Crna Gora spremna za završnu fazu evropskih integracija“, poručio je premijer.

Najavio je i da očekuje novo okupljanje na Međuvladinoj konferenciji kasnije ovog mjeseca, kada bi trebalo da budu zatvorena dodatna pregovaračka poglavlja. Decembarski sastanak, prema njegovim riječima, trebalo bi da donese snažnu političku potvrdu napretka Crne Gore i njenog ulaska u završnicu pristupnog procesa.

Govoreći o otvorenim pitanjima sa Hrvatskom, Spajić je kazao da timovi dvije države rade na pronalaženju rješenja za sporna pitanja, prenose Vijesti.

„Prevrnućemo svaki kamen kako bismo našli kompromis i riješili pitanja koja nas potencijalno razdvajaju“, rekao je Spajić.

Birn je ocijenio da su otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske rješiva na obostrano zadovoljstvo. Naveo je i da je o toj temi razgovarao sa državnom sekretarkom u hrvatskom Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Andrejom Metelko Zgombić.