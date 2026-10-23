Za potpredsjednike su izabrani Biljana Bogavac, Dijana Perović Veljović, Dragan Babović i Ilija Stanić.

Izvor: URA

Lider GP URA Dritan Abazović rekao je da podržava sve infrastrukturne projekte čiji je cilj da se poboljšaju, prije svega, transport i pristup sjeveru države, poručivši da će partija imati poseban paket podrške sjevernom dijelu države, naročito ljudima koji žive na selu i planiraju da tamo ostanu.

On je to poručio na IV Opštinskoj izbornoj konvenciji GP URA u Mojkovcu, gdje je dosadašnji predsjednik Opštinskog odbora Boško Laketić ponovo izabran na to mjesto.

Za potpredsjednike su izabrani Biljana Bogavac, Dijana Perović Veljović, Dragan Babović i Ilija Stanić.

Boško Laketić pozvao je sve građane i pristalice URE da „zajedničkim snagama, svakog dana bez izuzetka, uradimo nešto dobro za naš grad i da ga time vratimo na staze stare slave“.

„Da kuca život u svakoj njegovoj ulici, selu, zaseoku. Jer svaki grad ožive prije svega ljudi“, poručio je.

On je rekao da se tokom 100 dana, koliko je potpredsjednik Opštine Mojkovac, detaljnije upoznao sa svim manjkavostima naše samouprave i da je „zbog toga moja i misija našeg odbora da svim silama pokušamo da vratimo ljude koji su svoje karijere izgradili daleko od Mojkovca“.

„Da pomognu u svom gradu, jer možemo da se zavaravamo, ali ovo su posljednji trenuci da učinimo nešto kako bismo naš grad otrgli iz decenija stagnacije i tihog umiranja. Možda će neko reći da je Mojkovac mali, da nemamo novca. Pa šta treba da radimo, da se predamo, da nastavimo godinama samo da pričamo o tome kako je jednu najobičniju rupu na asfaltu teško zakrpiti? Nama samo treba dobre volje i osjećaja za opšti interes“, poručio je Laketić.

Dritan Abazović rekao je da je Laketić izabrao da se vrati iz Podgorice u Mojkovac i pokuša da ga oživi.

Dodao je da je 61 odsto teritorije Crne Gore pokriveno šumama, što je najviše u regionu. I to je najveća naša prednost, dodao je, a mi se prema tome odnosimo maćehinski, čak i neprijateljski, kao da je nešto tuđe i kao da je nešto što treba što prije uništiti.

„URA ne želi da bude dio ekipa koje žele da uništavaju Crnu Goru i Mojkovac. URA ne želi da bude dio diskriminatornih politika prema bilo kojem gradu, prema bilo kojem građaninu. Spremni smo i uvijek ćemo biti spremni da gradimo mostove saradnje sa svim ljudima koji žele dobro ovom mjestu i ovoj državi. Tu smo za penzionere, za radnike, i za studente, i za ljude na selu, i za ljude koji su obespravljeni. Protiv smo kriminala, protiv smo korupcije i želimo da samo ljudi koji imaju dovoljno snage, energije i znanja zauzmu pozicije i rade svoj posao da bi svima bilo bolje. Želja je da napravimo Crnu Goru državom pomirenih, srećnih i bogatih ljudi“, poručio je.

Potpredsjednica GP URA Ana Novaković Đurović uvjerena je da će naredni predsjednik SO biti Boško Laketić. Uz dobrodošlicu novim članovima, izrazila je nadu da će oni širiti ideje URE na sjeveru.

„Pošto nas stalno pitaju da biramo strane, možete da im kažete da je URA davno odabrala stranu, da je bila i ostala na strani građana za koje se borimo svakog dana. Za njih i naše prirodne resurse borimo se na svakom mjestu“, rekla je.

Ovo je bio najveći skup mojkovačke URE do sada, kojem je prisustvovalo više od 160 članova, simpatizera i gostiju.

Za sekretarku Odbora izabrana je Tamara Knežević, a za predsjednicu Foruma žena URA Mojkovac Ana Zejak.

Članovi Opštinskog odbora su Vukoman Duško Bulatović, Ljiljana Jokić Kapa, Maja Kapičić, Darko Jovanović, Bojana Rosić, Ljubica Veljović, Dajana Bošković, Dragoljub Smolović, Darko Vujisić, Nikola Jokić, Tijana Marković, Goranko Smolović, Davor Konatar, Božidar Mišo Vuković, Milica Kravarušić, Vesna Vlaović, Slađan Minić, Budimir Zindović, Jovan Damjanović, Veljko Jušković, Milanka Smolović i Novak Samardžić.