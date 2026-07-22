Saša Klikovac je ubijen 18. jula 2020. godine u Zeti. Nakon izvršenja ubistva, B.M. je, kako se sumnja, pomagao neposrednom izvršiocu M.M. da izbjegne otkrivanje.
Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je istragu protiv 12 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Istraga se odnosi na djelovanje grupe koju je, prema navodima SDT-a, organizovao sada pokojni Alen Kožar, a koja se dovodi u vezu sa ubistvom Saše Klikovca u Zeti u julu 2020. godine.
Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Janka Vukadinovića, Zorana Perovića, Saše Borete, Almire Vukadinović, Damira Mandića, M.B., Lj.Đ., M.R. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.
Istragom su obuhvaćeni i P.V. i J.V., koji se sumnjiče za teško ubistvo, I.K. zbog sumnje da je podstrekavao na teško ubistvo, kao i B.M., osumnjičen za produženo krivično djelo pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.
Prema navodima SDT-a, predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju je tokom 2020. godine organizovao sada pokojni A.K., a čiji su pripadnici, osim osumnjičenih, bila i druga za sada neidentifikovana lica. Cilj organizacije, kako se sumnja, bilo je izvršenje više teških ubistava, uključujući i likvidaciju sada pokojnog S.K.
Tužilaštvo sumnja da je motiv za ubistvo bio koristoljublje i bezobzirna osveta, uz namjeru sticanja nezakonite moći. Kako se navodi, članovi organizacije vjerovali su da je Klikovac, kao pripadnik suprotstavljene kriminalne grupe, ranije učestvovao u pokušaju ubistva I.K. Zbog toga je, prema sumnjama SDT-a, Alen Kožar donio odluku da Klikovac. bude ubijen i obezbijedio najmanje 50.000 eura za pripremu i izvršenje tog zločina.
Saša Klikovac je ubijen 18. jula 2020. godine u Zeti. Nakon izvršenja ubistva, B.M. je, kako se sumnja, pomagao neposrednom izvršiocu M.M. da izbjegne otkrivanje.
SDT podsjeća da je povodom istog događaja ranije podiglo optužnicu protiv Miloša Markovića,Marka Šukovića i P.V. za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se Marković i Šuković terete i za teško ubistvo. Po toj optužnici u toku je glavni pretres.