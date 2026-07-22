Saša Klikovac je ubijen 18. jula 2020. godine u Zeti. Nakon izvršenja ubistva, B.M. je, kako se sumnja, pomagao neposrednom izvršiocu M.M. da izbjegne otkrivanje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) pokrenulo je istragu protiv 12 osoba zbog sumnje da su izvršile krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela. Istraga se odnosi na djelovanje grupe koju je, prema navodima SDT-a, organizovao sada pokojni Alen Kožar, a koja se dovodi u vezu sa ubistvom Saše Klikovca u Zeti u julu 2020. godine.

Postupajući po krivičnoj prijavi Specijalnog policijskog odjeljenja, Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Janka Vukadinovića, Zorana Perovića, Saše Borete, Almire Vukadinović, Damira Mandića, M.B., Lj.Đ., M.R. zbog sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije.

Istragom su obuhvaćeni i P.V. i J.V., koji se sumnjiče za teško ubistvo, I.K. zbog sumnje da je podstrekavao na teško ubistvo, kao i B.M., osumnjičen za produženo krivično djelo pomoći učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela.

Prema navodima SDT-a, predmet istrage je djelovanje kriminalne organizacije koju je tokom 2020. godine organizovao sada pokojni A.K., a čiji su pripadnici, osim osumnjičenih, bila i druga za sada neidentifikovana lica. Cilj organizacije, kako se sumnja, bilo je izvršenje više teških ubistava, uključujući i likvidaciju sada pokojnog S.K.

Tužilaštvo sumnja da je motiv za ubistvo bio koristoljublje i bezobzirna osveta, uz namjeru sticanja nezakonite moći. Kako se navodi, članovi organizacije vjerovali su da je Klikovac, kao pripadnik suprotstavljene kriminalne grupe, ranije učestvovao u pokušaju ubistva I.K. Zbog toga je, prema sumnjama SDT-a, Alen Kožar donio odluku da Klikovac. bude ubijen i obezbijedio najmanje 50.000 eura za pripremu i izvršenje tog zločina.

Saša Klikovac je ubijen 18. jula 2020. godine u Zeti. Nakon izvršenja ubistva, B.M. je, kako se sumnja, pomagao neposrednom izvršiocu M.M. da izbjegne otkrivanje.

SDT podsjeća da je povodom istog događaja ranije podiglo optužnicu protiv Miloša Markovića,Marka Šukovića i P.V. za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, dok se Marković i Šuković terete i za teško ubistvo. Po toj optužnici u toku je glavni pretres.