Portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao da je riječ o pet posebnih krivičnih predmeta, formiranih u periodu od jula prošle do februara ove godine.

Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) formiralo je više krivičnih predmeta i vrši izviđaj u nekoliko slučajeva mogućeg nezakonitog postupanja Ministarstva pomorstva i odgovornih lica u tom resoru.

SDT postupa i po jednoj krivičnoj prijavi koju je Ministarstvo pomorstva prošle godine podnijelo protiv sada već bivšeg menadžmenta državne pomorske kompanije Crnogorska plovidba iz Kotora, a koju je u međuvremenu ovo ministarstvo potpuno uništilo, prodavši oba njena broda i sada vodi postupak formalnog gašenja te kompanije.

Potvrđeno je to “Vijestima” u SDT-u.

“O svim događajima i radnjama za koje se interesujete, u SDT-u su formirani krivični predmeti, radi utvrđivanja postojanja osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. Riječ je, dakle, o pet posebnih krivičnih predmeta, formiranih u periodu od jula prošle do februara ove godine, u kojima je u toku izviđaj, a odluke će se donijeti nakon što se prikupe i ocijene svi potrebni dokazi, podaci i obavještenja”, kazao je “Vijestima” portparol SDT-a, specijalni tužilac Vukas Radonjić.

Ministarstvo pomorstva je prošle godine podnijelo krivičnu prijavu protiv članova bivšeg Odbora direktora Crnogorske plovidbe, a koje je, u međuvremenu, resor ministra Filipa Radulovića (PES) smijenio sa te funkcije jer se taj Odbor direktora predvođen predsjednikom, kapetanom duge plovidbe Jovom Lazarevićem, oštro protivio strategiji ministarstva da “spašava Crnogorsku plovidbu” kontroverznim aranžmanom te i druge pomorske kompanije u većinskom državnom vlasništvu - Barska plovidba. Lazarević i njegovi saradnici, ali i struka iz Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore upozoravali su da takav aranžman nije zabilježen nigdje u istoriji svjetskog pomorstva, da će potpuno poremetiti upravljanje brodovima Crnogorske plovidbe i u konačnom, dovesti do njihovog gubitka, prodaje i gašenja kompanije. To su tada iz Ministarstva pomorstva negirali, ali se u međuvremenu ostvario baš ovakav scenario kakav su predvidjeli Lazarević i njegovi saradnici. Ministarstvo pomorstva je, međutim, osim smjene neposlušnog Odbora direktora, uzvratilo i krivičnom prijavom protiv Lazarevića i ostalih članova tog tijela, optužujući ih za navodno nezakoniti rad i pričinjavanje velike materijalne štete toj kompaniji koju onda navodno, akcija Ministarstva pomorstva na “spasavanju” Crnogorske plovidbe više nije mogla ispraviti.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić je “Vijestima” potvrdio da je to tužilaštvo formiralo i krivični predmet i vodi izviđaj i u vezi sa prodajom brodova Crnogorske plovidbe koje je novi menadžment kompanije, a što ga je nakon smjene starog dovelo Ministarstvo pomortstva, u jesen prošle godine pod kontroverznim okolnostima prodao za oko trećinu manje od njihove tržišne vrijednosti. Brodovi “Kotor” i “Dvadeset prvi maj” prodati su za ukupno 13,2 miliona dolara (11,3 miliona eura) danskoj kompaniji “K/S Navision Group”, nakon što su izvršni direktori Crnogorske plovidbe Vladimir Tadić, Barske plovidbe Boris Mihajlović i čelnici Ministarstva pomorstva u javnosti u dužem periodu plasirali informacije o navodno katastrofalno lošem tehničkom stanju tih brodova i navodnoj potrebi da se oni što hitnije prodaju. O tome kako su rasprodati brodovi Crnogorske plovidbe koji danas za svog novog vlasnika uprkos tvrdnjama čelnika Ministarstva o njihovom tobože lošem stanju, bez problema plove i zarađuju širom svijeta, u međuvremenu je obavljeno i parlamentarno saslušanje u Skupštini Crne Gore pred Odborom za budžet, finansije i ekonomiju, a predsjednik tog odbora, poslanik Boris Mugoša (Socijaldemokrate) je nakon toga SDT-u dostavio svu relevantnu dokumentaciju koju je sakupio o ovoj transakciji.

U sklopu krivičnog predmeta formiranog oko prodaje brodova SDT izviđa i legalnost sa stanovišta Zakona o javnim nabavkama, angažovanja advokatske kancelarije VRD Legal iz Podgorice za posredničke usluge u tom poslu od strane menadžmenta kompanije kojeg je nakon smjene starog, dovelo Ministartvo pomorstva, kao i ulogu te advokatske kancelarije u sklapanju kontroverznog kupoprodajnog ugovora sa Dancima.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić povrdio je i da SDT formirao krivični predmet i vrši izviđaj o postupcima Ministarstva pomorstva u vezi sa prošlogodišnjim imenovanjem novih ispitnih komisija za sticanje znanja i ovlašćenja u pomorstvu, a koje djeluju pri Lučkim kapetanijama u Kotoru i Baru, odnosno mogućeg falsifikovanja službene isprave, “Rješenja o imenovanju predsjednika, članova, sekretara ispitnih komisija, ispitivača i njihovih zamjenika za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o osnovnoj i posebnoj osposobljenosti članova posade”, broj 08-345/25-841/1, a koje je ministar Filip Radulović donio 13. maja 2025.

“Vijesti” su prošle godine pišući o imenovanju novih ispitnih komisija objavile da je MP falsifikovalo službenu ispravu, “Rješenje o imenovanju predsjednika, članova, sekretara ispitnih komisija, ispitivača i njihovih zamjenika za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o osnovnoj i posebnoj osposobljenosti članova posade”. U prvobitnom Rješenju pod zavodnim brojem 08-345/25-841/1 koje je proslijeđeno organima iz sastava ministarstva, kao jedan od ispitivača u Komisiji pred kojom se polažu ispiti za sticanje zvanja skipera jahte do 200 bruto-tona, bio je naveden i sekretar Ministarstva pomorstva, diplomirani pravnik Andrija Ražnatović (PES).

Od Ražnatovićevog imenovanja, međutim, Ministarstvo je odustalo istog dana, donijevši novo rješenje u kojem je njega na mjestu ispitivača u komisiji za voditelje jahte do 200 BT u Baru, zamijenio diplomirani pravnik Ivan Vučeković. Da bi to uradilo Ministarstvo je napravilo falsifikat službenog dokumenta jer je rješenje sa izmijenjenim sadržajem u kojem je Ražnatovića zamijenilo Vučekovićem, donijelo i zavelo pod istim zavodnim brojem, kao i prethodno rješenje od istog dana u kojem je sekretar MP imenovan u komisiju za voditelje jahti u Baru.

SDT je formiralo predmet i vrši izviđaj i u slučaju sumnji u vjerodostojnost službene dokumentacije (potvrda kojom dokazuju da ispunjavaju sistematizacijom tražene uslove u pogledu dužine trajanja plovidbenog staža u adekvatnom svojstvu na brodu) za glavne PSC inspektore Ministarstva pomorstva Željka Lompara i Novicu Mijovića o čemu su prije nekoloko mjeseci pisale “Vijesti”.

Takođe, SDT je formirao i premet i obavlja izviđaj i po krivičnoj prijavi podnosioca H. S. iz Bara protiv odgovornih u Upravi za ljudske resurse i Ministarstvu pomorstva, u vezi sa imenovanjem Marijane Perić-Sekulović na mjesto direktorice Direktorata za pomorsku privredu u Ministartvu pomorstva u v. d., odnosno punom mandatu, a zbog sumnje da je pritom počinjeno više krivičnih djela (protivzakoniti uticaj, nesavjestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja) u produženom trajanju.

Specijalni tužilac Vukas Radonjić međutim, nije mogao da odgovori na interesovanje “Vijesti” o mjerama i radnjama koje je SDT do sada preduzeo ili preduzima u svim ovim predmetima čiji su akteri Ministarstvo pomorstva i njegovi rukovodioci.

“O radnjama koje se preduzimaju ili se planiraju, preduzeti ne mogu govoriti zbog zaštite interesa postupaka”, naveo je portaprol SDT-a.