Tufegdžić ostaje ambasador do kraja mandata, tvrde iz Demokratske Crne Gore, dok Popović za sada ne povlači svoju izjavu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokratska Crna Gora demantovala je navode svoje visoke funkcionerke Zdenke Popović da će biti imenovana za otpravnicu poslova u Ambasadi Crne Gore u Sloveniji, prenose Vijesti.

Popović je, kako prenose Vijesti, za RTV Podgorica izjavila da će u ponedjeljak podnijeti ostavku na poslaničku funkciju i da je u toku postupak njenog imenovanja za diplomatsku dužnost u Sloveniji.

„U ponedjeljak podnosim ostavku u parlamentu. U toku je postupak imenovanja za Sloveniju“, kazala je Popović za RTV Podgorica.

Međutim, iz Demokratske Crne Gore za Televiziju Vijesti saopšteno je da Dragan Tufegdžić ostaje ambasador Crne Gore u Sloveniji do isteka svog mandata.

Kako prenose Vijesti, iz te partije su istakli da informacije koje su objavili pojedini mediji nijesu tačne, čime su direktno demantovali tvrdnje svoje funkcionerke.

Popović se, do objavljivanja informacije, nije oglašavala povodom demantija niti je povukla ili ispravila izjavu koju je RTV Podgorica prenijela kao njenu, prenose Vijesti.