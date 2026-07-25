Potpredsjednica Skupštine Crne Gore biće imenovana za otpravnicu poslova u Sloveniji

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Potpredsjednica Skupštine Crne Gore i poslanica Demokrata Zdenka Popović u ponedjeljak će podnijeti ostavku na poslaničku funkciju, nakon što je započet postupak njenog imenovanja za otpravnicu poslova u Sloveniji.

Popović je za Portal RTV Podgorica potvrdila da će napustiti parlamentarnu funkciju zbog prelaska u diplomatsku službu.

„U ponedjeljak podnosim ostavku u Parlamentu. U toku je postupak imenovanja za Sloveniju“, kazala je Popović.

Zdenka Popović je poslanica u Skupštini Crne Gore od 2016. godine, a tokom političke karijere obavljala je funkciju potpredsjednice parlamenta. Po struci je diplomirana ekonomistkinja, a iskustvo je sticala u privredi, prosvjeti i lokalnoj samoupravi u Podgorici.

Prije ulaska u državni parlament bila je odbornica u Skupštini Glavnog grada, dok je od 2016. godine u kontinuitetu poslanica. Tokom mandata bila je angažovana u skupštinskim odborima za ekonomiju, finansije i rodnu ravnopravnost.

Prepoznata je po političkom djelovanju u oblastima ekonomske politike, socijalne zaštite i pitanja koja se odnose na životni standard građana.