Predsjednik Skupštine Andrija Mandić odgovorio je da je Spajić odredio predstavnika koji će ga zastupati tokom rasprave, a tu ulogu ima ministar bez portfelja Milutin Butorović.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Skupštini Crne Gore trenutno je u toku pauza zbog sjednice Kolegijuma, dok se očekuje rasprava o rekonstrukciji Vlade. Premijer Milojko Spajić dostavio je juče parlamentu Predlog za promjenu sastava 44. Vlade, kojim je predloženo imenovanje četiri nova člana izvršne vlasti, prenosi CdM.

Poslanici bi danas trebalo da raspravljaju o predloženim kandidatima za funkcije potpredsjednice Vlade za zdravstvo i socijalno staranje, ministra saobraćaja, ministra sporta i mladih, kao i ministra bez portfelja. Ukoliko svi kandidati dobiju podršku, Vlada će imati ukupno 35 članova, čime će biti postavljen novi rekord, i to drugi put tokom aktuelnog mandata.

Predsjednik Poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić ocijenio je da premijer Spajić nastavlja praksu izbjegavanja odgovornosti, podsjećajući na njegovo odsustvo sa sedam premijerskih časova i način na koji je dostavljen predlog za rekonstrukciju Vlade, bez dodatnog obrazloženja.

„Ne znamo koji su motivi kojima se rukovodio da predloži ove ljude. I danas nam je poslao ministra bez portfelja da obrazloži prijedlog. Shvatate li vi na šta pristajete? Zašto? Zbog dva-tri dana i da Spajić izbjegne neprijatna pitanja. Ovo je nepoštovanje Poslovnika, Ustava, poslanika i građana. Tražim da održimo sjednicu Kolegijuma, da vidimo da li ćemo danas uopšte da radimo“, kazao je Nikolić.

Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša rekao je da način na koji je dostavljen predlog predstavlja nepoštovanje Skupštine i njenih poslanika, prenosi CdM.

„Nemamo niti jednu rečenicu o kandidatima, ni biografije, ni zašto ih predlaže. Jedna stranica, bez ikakvog obrazloženja. O ovom dokumentu nije odlučivala Vlada. Ovo nije predlog Vlade, nego premijerov. Niko drugi ne može da obrazlaže ovaj prijedlog osim podnosioca. On je podnosilac“, istakao je Mugoša.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić odgovorio je da je Spajić odredio predstavnika koji će ga zastupati tokom rasprave, a tu ulogu ima ministar bez portfelja Milutin Butorović.

„Biće u subotu Premijerski sat pa ćemo tada to raspraviti“, kazao je Mandić.