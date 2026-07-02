Predsjednik Kluba, Dragan Bokan posebno je naglasio da je upravo podrška predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića bila ključna za očuvanje i omogućavanje funkcionisanja KK Budućnost Voli.

Izvor: MONDO/Balša Janković

Upravni odbor Košarkaškog kluba Budućnost Voli održao je sjednicu na kojoj su analizirani rezultati ostvareni u protekloj sezoni, usvojeni ključni pravci djelovanja za sezonu 2026/27 i potvrđena puna posvećenost daljem razvoju Kluba, kako na sportskom, tako i na organizacionom i finansijskom planu.

Analizirajući nastupe u Evrokupu, ABA ligi, Prvenstvu i Kupu Crne Gore, članovi Upravnog odbora ocijenili su da je Budućnost Voli još jednom potvrdila kvalitet i kontinuitet, ali i da predstojeća sezona donosi još veće izazove i konkurenciju, zbog čega je bilo neophodno obezbijediti stabilne uslove za nesmetan rad Kluba.

Predsjednik Kluba, Dragan Bokan posebno je naglasio da je upravo podrška predsjednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića bila ključna za očuvanje i omogućavanje funkcionisanja KK Budućnost Voli.

“U ime Košarkaškog kluba Budućnost Voli želim da uputim iskrenu zahvalnost predsjedniku Vlade Milojku Spajiću na razumijevanju, odgovornom odnosu i konkretnoj podršci koju je pružio našem Klubu. Njegov angažman omogućio je da Budućnost Voli nastavi stabilno funkcionisanje i da sa jasnim planovima uđe u novu sezonu. Ovo nije podrška samo jednom klubu, već potvrda da država prepoznaje značaj sporta kao jednog od najboljih promotera Crne Gore i vrijednosti koje naš klub decenijama predstavlja”, istakao je Bokan.

“Pored dugogodišnje podrške Glavnog grada i kompanije Monteput, sa nama su od ove godine i Aerodromi Crne Gore. Istovremeno, naši dugogodišnji partneri iz privatnog sektora dodatno su povećali iznose svoje podrške. To pokazuje da Budućnost Voli danas ima povjerenje i države i privrede, što predstavlja najbolju garanciju njene stabilnosti i daljeg razvoja. Ovom prilikom, iskreno i od srca zahvaljujem svim na podršci”

Predsjednik Kluba posebno je istakao da gotovo svi dosadašnji prijatelji i sponzori povećavaju ulaganja u novoj sezoni, što predstavlja jasnu potvrdu povjerenja u način na koji se Klub vodi, njegovu finansijsku odgovornost i sportske ambicije. Upravni odbor pozdravio je i dolazak novog partnera – kompanije SBBet, koja će dodatno osnažiti finansijsku konstrukciju Kluba.

Članovi Upravnog odbora ocijenili su da upravo ovakav model partnerstva predstavlja primjer odgovornog odnosa prema sportu, u kojem zajednički učestvuju država, lokalna samouprava i društveno odgovorne kompanije, sa zajedničkim ciljem da Budućnost Voli ostane simbol crnogorske košarke i jedan od najuspješnijih sportskih kolektiva u regionu.

Na sjednici je potvrđeno puno povjerenje rukovodstvu Kluba i stručnom štabu u realizaciji svih planiranih aktivnosti, uključujući formiranje konkurentnog tima i ostvarivanje visokih sportskih ciljeva u Evrokupu, ABA ligi i domaćim takmičenjima.

KK Budućnost Voli u sezonu 2026/27 ulazi sa stabilnom finansijskom konstrukcijom, snažnom institucionalnom podrškom i nikada širom i snažnijom mrežom partnera. Zajednička podrška predsjednika Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorice, državnih kompanija Monteput i Aerodroma Crne Gore, kompanije Voli sa svojim i brojnim partnerima iz privatnog sektora predstavlja čvrst temelj za novu razvojnu fazu Kluba i potvrđuje da je Budućnost Voli simbol zajedništva i ponosa Crne Gore.