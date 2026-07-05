Propisi predviđaju da se advokati mogu baviti isključivo advokaturom, dok je Pajković od 2024. godine zaposlena u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako prenosi TV Vijesti, Advokatska komora Crne Gore provjeriće radni status Mirjane Pajković, koja je i dalje upisana u imenik advokata, iako od januara 2024. godine obavlja funkcije u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

Prema navodima TV Vijesti, Statut Advokatske komore i Zakon o advokaturi propisuju da se advokati mogu baviti isključivo tom profesijom.

Pajković je odlukom Vlade u januaru 2024. imenovana za generalnu direktoricu u resoru kojim je rukovodio Fatmir Đeka, a nakon afere sa eksplicitnim snimcima ove godine raspoređena je na mjesto savjetnice u istom ministarstvu.

Iz Advokatske komore poručili su da će tek provjeriti njen radni status i utvrditi da li postoje razlozi za dalje postupanje.

S druge strane, kako prenosi TV Vijesti, Pajković ne krije da je i dalje angažovana kao advokatica, navodeći da se tim poslom bavi onoliko koliko sama želi, te da ne smatra da u njenom slučaju postoji sukob interesa.