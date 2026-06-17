Pajković je informaciju podijelila na svom Instagram nalogu, uz poruku: “Šta vam radim. Zašto mi ne date da živim“, koju je objavila na toj društvenoj mreži.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava, Mirjani Pajković, tokom noći je oštećen automobil koji je bio parkiran ispred zgrade u kojoj živi u Podgorici.

Pajković je informaciju podijelila na svom Instagram nalogu, uz poruku: “Šta vam radim. Zašto mi ne date da živim“, koju je objavila na toj društvenoj mreži.

Izvor: Screenshot/mirjana_pajkovic/instagram

Izvor: Screenshot/mirjana_pajkovic/instagram

Podsjetimo, Pajković je ranije obavljala funkciju generalne direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda. Sa te pozicije je krajem januara podnijela ostavku nakon afere u vezi sa eksplicitnim snimcima, a Vlada ju je zvanično razriješila 19. marta.

Ipak, nastavila je radni angažman u istom Ministarstvu, nakon što je 10. aprila raspoređena na mjesto samostalne savjetnice 1 u okviru Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda.