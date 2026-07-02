Predloženim izmjenama predviđeno je i da se članovi Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika biraju kvalifikovanom većinom, uz jačanje ustavnih garancija za sastav i način izbora tog tijela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici crnogorskog parlamenta počeće danas raspravu o promjenama Ustava koje je predložila Vlada, a za čije je usvajanje neophodna dvotrećinska većina, prenosi CdM.

Vlada je predložila izmjene Ustava kojima se mijenja sastav i način izbora članova Sudskog i Tužilačkog savjeta, dok se drugi predlog odnosi na status Centralna banka Crne Gore.

Kako prenosi CdM, novi predlog koji se tiče Sudskog i Tužilačkog savjeta Vlada je utvrdila 19. februara, nakon što je iz skupštinske procedure povukla prethodni predlog iz aprila prošle godine.

Iz Vlade su ranije saopštili da je cilj izmjena da većinu u Sudskom savjetu čine sudije koje biraju sve sudije, dok ministar pravde više ne bi bio član tog tijela. Takođe, članovi Sudskog savjeta koji nijesu sudije trebalo bi da budu birani na osnovu profesionalnih referenci, integriteta i objektivnih kriterijuma.

Predloženim izmjenama predviđeno je i da se članovi Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika biraju kvalifikovanom većinom, uz jačanje ustavnih garancija za sastav i način izbora tog tijela.

Kada je riječ o Centralna banka Crne Gore, predlog izmjene člana 143 Ustava predviđa da ona bude definisana kao samostalna i nezavisna organizacija odgovorna Skupštini, dok će njen status, ciljevi, funkcije, organizacija i poslovanje biti uređeni posebnim zakonom, u skladu sa standardima Evropska unija.

Predsjednik Skupština Crne Gore Andrija Mandić saopštio je da je prvo glasanje o predloženim ustavnim promjenama planirano za ponedjeljak.