Kako piše u Izvještaju o korišćenju sredstava za 2025, objavljenom na sajtu zakonodavnog doma, najveća stavka odnosi se na prevoz za službena putovanja, koji iznosi ukupno 541.502 eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crnogorski poslanici potrošili su prošle godine na putovanja 1.209.781 euro, 37 odsto više nego 2024, pokazuju podaci Skupštine.

U troškove službenih putovanja ulaze rashodi za avio-karte, hotelski smještaj u zemlji i inostranstvu, dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i dnevnice i naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe za dolazak na skupštinska zasijedanja, pišu "Vijesti".

Kako piše u Izvještaju o korišćenju sredstava za 2025, objavljenom na sajtu zakonodavnog doma, najveća stavka odnosi se na prevoz za službena putovanja, koji iznosi ukupno 541.502 eura.

Od toga je na prevoz u zemlji potrošeno 218.319 eura, od čega se 217.940 eura odnosi na korišćenje privatnih vozila za dolazak na zasjedanja i 379,36 eura na ostale troškove prevoza.

Prevoz u inostranstvu koštao je ukupno 323.183 eura, od čega je 296.558 eura potrošeno na avio-karte, a ostatak na taksi prevoz.

Smještaj na službenim putovanjima koštao je ukupno 462.807 eura. Od toga se na smještaj u zemlji odnosi 56.129 eura, a u inostranstvu 406.678 eura.

Za dnevnice za putovanja u inostranstvu izdvojeno je 145.272 eura, a u zemlji 47.659 eura - od toga se 45.607 eura odnosi na dolazak na sjednice, a 2.052 eura na odobrena službena putovanja u državi.

Ostali troškovi službenih putovanja u inostranstvu, uključujući osiguranje, vize i SIM kartice, iznosili su 7.777 eura, dok su dodatni manji troškovi i dopune biznis kartica iznosili 4.745 eura, odnosno 15 eura, prenose "Vijesti".

Za bruto zarade poslanika 2025. godine utrošeno je 2.219.607 eura, odnosno 1.727.512 eura neto.

Podaci iz izvještaja pokazuju da se broj poslanika koji su primali zaradu tokom godine mijenjao iz mjeseca u mjesec.

U redovnom statusu “profesionalno angažovanih” bilo je 67 poslanika na početku godine (januar, februar, mart i april), 68 od maja do novembra, 70 u novembru (najviše u godini) i 69 u decembru.

Broj poslanika koji primaju “razliku zarade” kretao se od devet početkom godine do osam u ostalom dijelu 2025, dok je broj onih koji ne primaju zaradu varirao između pet i četiri poslanika.

Zaradu po prestanku funkcije primala su dva parlamentarca od avgusta do kraja 2025.

Pravo na naknadu na ime zakupa stana u mjestu zasjedanja Skupštine i njenih radnih tijela ostvarilo je pet poslanika/ca, za šta je ukupno utrošeno 28.169 eura.

Troškovi goriva u 2025. iznosili su 55.701 euro, a odnosili su se na fakture obračunate u periodu od decembra 2024. do novembra 2025, piše u izvještaju.

Za usluge reprezentacije, odnosno agencijske usluge rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima, izdvojeno je ukupno 121.891 euro.

Troškovi komunikacionih usluga iznosili su 74.836 eura, od čega su rashodi za mobilne telefone poslanika, shodno odluci Administrativnog odbora, bili 67.698 eura, troškovi SMS kratkog koda (specijalni brojevi) 363 eura, dok je nabavka usluga u vezi održavanja mobilnih aplikacija iznosila 6.775 eura.

Za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata u poslaničkim klubovima, u 2025. je isplaćeno ukupno 501.427 eura.

Najveća izdvajanja za stručne konsultante bila su kod kluba poslanika Pokreta Evropa sad, koji je u prošloj godini potrošio 83.766 eura.

Slijede Nova srpska demokratija sa 79.066 eura, Demokratska partija socijalista sa 71.651 euro, Demokrate sa 55.331 euro, Bošnjačka stranka sa 53.625 eura, Demokratska narodna partija sa 36.882 eura, klub SNP-CIVIS sa 31.388 eura, Socijaldemokrate sa 24.688 eura, poseban klub poslanika sa 21.455 eura i Građanski pokret URA sa 19.153 eura.

Najniža izdvajanja za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata zabilježena su kod manjinskih klubova. Tako je Albanski forum utrošio 13.341 euro, a poslanički klub Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative 11.076 eura.

U izvještaju se podsjeća da se novac za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata u klubovima izdvaja shodno Odluci o utvrđivanju visine, načina i postupka namjenske potrošnje sredstava opredijeljenih klubovima poslanika za angažovanje sekretara, odnosno stručnog konsultanta kluba.

Izmjenama odluke od 10. jula 2025. predviđeno je da ukupna visina sredstava za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata, koja mogu biti raspoređena na mjesečnom nivou, iznosi 140.000 eura.

Dio sredstava, u iznosu od 30.000 na mjesečnom nivou, raspoređuje se po klubu poslanika na način što se 10 odsto od navedenog iznosa raspoređuje na jednake iznose, a preostali dio srazmjerno broju poslanika u klubu.

Preostali dio sredstava, prema Odluci, od 110.000 eura na mjesečnom nivou, može se rasporediti klubu poslanika srazmjerno broju poslanika u klubu, po prethodno blagovremeno podnijetom zahtjevu generalnom sekretaru Skupštine, isključivo u svrhu jačanja stručnih i analitičkih kapaciteta klubova, unapređenja zakonodavnog rada i boljeg informisanja javnosti o radu poslanika.