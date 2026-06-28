Predložene izmjene Zakona o Vladi predviđaju preciznije definisanje parlamentarne odgovornosti izvršne vlasti, jaču kontrolnu ulogu Skupštine i veći nadzor nad radom Etičkog odbora

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Portal Dan prenosi da je Venecijanska komisija zatražila da se u Predlogu zakona o Vladi nedvosmisleno propiše da su predsjednik Vlade, potpredsjednici, ministri i Vlada kao cjelina politički odgovorni Skupštini Crne Gore.

Kako prenosi Dan, Vlada planira da ovu preporuku uvrsti kroz pet amandmana kojima će biti precizirana parlamentarna odgovornost izvršne vlasti, ojačana kontrolna uloga parlamenta i unaprijeđen nadzor nad radom Etičkog odbora Vlade.

Dan navodi da je Venecijanska komisija u svom Follow-up mišljenju ocijenila da, iako Ustav jasno propisuje da Skupština bira i razrješava predsjednika Vlade i članove izvršne vlasti, predloženi zakon ne sadrži izričitu odredbu da Vlada i svi njeni članovi za svoj rad odgovaraju parlamentu.

„Iz ustavnih ovlašćenja Skupštine da bira i razrješava Vladu jasno proizlazi njena odgovornost prema parlamentu i zato bi, radi izbjegavanja bilo kakvih nejasnoća, to trebalo izričito navesti u zakonu“, ukazali su iz Venecijanske komisije.

Kako prenosi Dan, predloženim amandmanima biće naglašeno da ministri i potpredsjednici, osim predsjedniku Vlade, odgovaraju i poslanicima Skupštine Crne Gore.

Osim toga, Dan navodi da je Venecijanska komisija preporučila i jačanje nadzora nad radom Etičkog odbora Vlade.

„Venecijanci“ su sugerisali i da bi trebalo pojačati nadzor nad radom Etičkog odbora, pa se amandmanskim djelovanjem predlaže da taj odbor jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu. U slučaju da poslanici ne usvoje godišnji izvještaj, mandat odbora bi prestao, prenosi Dan.

Portal Dan podsjeća da se o donošenju zakona o Vladi govori više od decenije, te da je prema Izvještaju o radu Ministarstva javne uprave njegovo usvajanje planirano za posljednji kvartal 2026. godine.

Istovremeno, kako prenosi Dan, i dalje nije poznato kada bi mogao biti pripremljen i usvojen zakon o Skupštini, iako je više puta ukazivano da bi oba zakonska rješenja trebalo donijeti istovremeno.

Prema pisanju Dana, Venecijanska komisija smatra da predloženi zakon još nije u potpunosti usklađen sa Ustavom. Među preporukama koje nijesu prihvaćene ostalo je i ograničavanje broja ministarskih funkcija, koje je bilo predviđeno ranijim nacrtom, ali je kasnije uklonjeno iz konačnog predloga zakona.