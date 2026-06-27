Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad poručio da je cilj izmjena zakona o ANB-u i MUP-u jačanje institucija i uklanjanje kompromitovanih kadrova

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić poručio je da ta partija neće praviti koalicije sa političkim subjektima koje smatra odgovornim za način upravljanja Crnom Gorom u prethodnim decenijama, prenosi RTV Podgorica.

Gostujući u emisiji „Klub Aplus“ na Aplus televiziji, Čarapić je govorio i o izmjenama zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP), navodeći da je njihov cilj jačanje institucija i uklanjanje kompromitovanih kadrova iz sistema bezbjednosti, prenosi CdM.

Komentarišući tvrdnje da su izmjene zakona o ANB-u i MUP-u samo formalni razlog političkih sukoba, Čarapić je rekao da PES nema namjeru da sarađuje sa strukturama koje smatra nasljednicima bivšeg režima.

„PES sa neprijateljima neće praviti nikakve saradnje ni koalicije. Iako smo za ovih par godina nešto pokazali, to je da imamo neki kredibilitet i principijelnost kada je u pitanju naše političko djelovanje, orijentacija i izbor načina vladavine. Naš način vladavine je potpuno dijametralno suprotan od načina vladavine bivšeg režima“, poručio je Čarapić.