Kancelarija člana Gradskog vijeća Njujorka tvrdi da je bivšem premijeru uručena proklamacija, a ne status počasnog građanina, kako su saopštili GP URA i Dritan Abazović

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Bivši premijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović nije proglašen počasnim građaninom Njujorka, već mu je uručena proklamacija kojom se odaje priznanje za njegov javni angažman, prenosi portal Vijesti.

Kako prenosi portal Vijesti, to je potvrđeno iz kancelarije Kristofera Martea, člana Gradskog vijeća Njujorka, koji je zajedno sa još pet odbornika potpisao dokument uručen Abazoviću tokom posjete Sjedinjenim Američkim Državama.

„Gradsko vijeće Njujorka nema ovlašćenje da proglašava počasne građane. Vijeće je izdalo proglas, koji je pravni dokument u kom se pominju dostignuća bivšeg ministra“, saopštili su iz Marteove kancelarije, prenosi portal Vijesti.

Time su, navodi taj medij, demantovane tvrdnje GP URA i Abazovića, koji su javnosti saopštili da je bivši premijer odlukom Gradskog vijeća postao počasni građanin Njujorka. Kako prenosi portal Vijesti, redakcija nije dobila odgovore od GP URA i Abazovića na pitanja zbog čega je priznanje predstavljeno na taj način.

Portal podsjeća da je na spornom dokumentu jasno naznačeno da je riječ o „proklamaciji“, odnosno ceremonijalnom priznanju koje članovi Gradskog vijeća redovno dodjeljuju pojedincima i organizacijama za doprinos društvu, a ne o statusu počasnog građanina.

Kako prenosi portal Vijesti, ovo nije prvi put da se Abazoviću pripisuje priznanje drugačije od njegovog stvarnog karaktera. Medij podsjeća da je 2022. godine primio počasni doktorat Švajcarskog univerziteta za menadžment, ekonomiju i finansije (Swiss UMEF University), za koji je kasnije švajcarsko Ministarstvo obrazovanja i nauke saopštilo da dolazi sa neakreditovane ustanove čije diplome nemaju zvaničnu akademsku vrijednost u toj zemlji.