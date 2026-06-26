Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 132. sjednici kojom je predsjedavao premijer Milojko Spajić, razmotrila više kadrovskih pitanja.

Izvor: Vlada Crne Gore

U tom kontekstu, Vlada je:

1. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnice direktora Uprave za statistiku Nataše Vojinović,

2. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. pomoćnika direktora Uprave za statistiku Ernada Kolića,

3. donijela Rješenje o određivanju Jelene Janković za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za legalizaciju bespravnih objekata,

4. donijela Rješenje o razrješenju sekretarke Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore Jovane Lazarević,

5. donijela Rješenje o imenovanju Suade Musić za sekretarku Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore,

6. donijela Rješenje o razrješenju članice Odbora direktora Instituta za javno zdravlje Marije Palibrk,

7. donijela Rješenje o imenovanju Jovane Vuković-Leković za članicu Odbora direktora Instituta za javno zdravlje,

8. donijela Rješenja o razrješenju člana Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada Damira Muhovića,

9. donijela Rješenje o imenovanju Vesne Brajović za članicu Odbora direktora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada,

10. donijela Rješenje o razrješenju članice Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Anđe Krunić,

11. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Bojana Jevrića,

12. donijela Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Stefana Rabrenovića,

13. donijela Rješenje o imenovanju Stefana Rabrenović za člana Upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva,

14. donijela Rješenje o razrješenju člana Savjeta Agencije za sajber bezbjednost Sava Tomovića,

15. donijela Rješenje o imenovanju Srđana Kadića za člana Savjeta Agencije za sajber bezbjednost,

16. donijela Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v. d. direktora Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu Marka Radonjića,

17. donijela Rješenje o određivanju Marka Radonjića za vršioca dužnosti direktora Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu,

18. donijela Rješenje o imenovanju Nine Kasalice za savjetnicu potpredsjednika Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku

19. donijela Rješenje o određivanju Mladenke Perić za vršiteljku dužnosti Generalne direktorice Direktorata za karijerno savjetovanje i vođenje i strateško planiranje i upravljanje u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija i

20. odredila Jelenu Davidović za punomoćnicu – predstavnicu državnog kapitala na XLVIII redovnoj Skupštini akcionara „Montenegroberza” AD Podgorica.