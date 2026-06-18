Počela je sjednica Skupštine Glavnog grada na kojoj će odbornici odlučivati o izboru predsjednika lokalnog parlamenta. Jedini kandidat za tu funkciju je odbornik Preokreta Srđan Perić, kojeg je za predsjednika Skupštine predložila opozicija.

Izvor: Skupština glavnog grada

Od predstavnika vlasti u sali su prisutna četiri odbornika DNP-a, koji su ranije najavili da će podržati Perićev izbor, kao i tri odbornika Pokreta za Podgoricu. Iz tog političkog subjekta je prethodno saopšteno da neće glasati za njegovu kandidaturu.

Sjednici prisustvuju oba odbornika Preokreta, kao i svi odbornici DPS-a, SEP-a i Evropskog saveza, dok predstavnici GP URA nijesu došli.

Nova srpska demokratija jutros je saopštila da njeni odbornici neće prisustvovati zasijedanju. U trenutku utvrđivanja kvoruma u sali nijesu bili odbornici Demokrata, SNP-a i Ujedinjene. Predstavnici PES-a ušli su neposredno prije usvajanja dnevnog reda, a potom su se sjednici pridružili i odbornici Demokrata, među kojima i Jelena Borovinić Bojović.

Sjednicom predsjedava odbornica DPS-a Ksenija Aranitović, koju je predložio klub odbornika DPS-a kao najbrojniji odbornički klub. Zakon predviđa takvu mogućnost u situaciji kada Skupština nema ni predsjednika ni potpredsjednika.

Perić je 4. juna predstavio prijedlog za formiranje svojevrsne tehničke uprave, uz devet uslova među kojima su održavanje izbora za mjesne zajednice, izmjene skupštinskog poslovnika radi povećanja transparentnosti, kao i redovno razmatranje rada gradonačelnika i gradskih preduzeća.

Rok za izbor predsjednika Skupštine ističe 26. juna, odnosno mjesec dana nakon što je Jelena Borovinić Bojović podnijela ostavku na tu funkciju. Perić je uz kandidaturu dostavio 20 potpisa podrške – svoj i potpis partijskog kolege iz Preokreta, tri potpisa odbornika Evropskog saveza i 15 potpisa odbornika DPS-a.