Goran Kotaran (43) iz Kozarske Dubice, osuđen na 20 godina zatvora za dva ubistva, danas izlazi na slobodu nakon što je kaznu izdržao u cijelosti. Redovan istek kazne pada u subotu, 28. februara, zbog čega je iz KPZ Banjaluka pušten dan ranije.

Izvor: KPZ Banjaluka

Direktor KPZ Banjaluka Saša Gligorić izjavio je da Kotaran nije koristio nikakve pogodnosti tokom izdržavanja kazne.

„Redovan istek kazne je 28. februara, ali kako to pada u dane vikenda, izlazi dan ranije. Kaznu je izdržao od početka do kraja“, rekao je Gligorić.

Kotaran je na izdržavanje kazne upućen početkom 2008. godine u KPZ Foča, a od novembra 2024. godine nalazio se u KPZ Banjaluka, pišu Nezavisne novine.

Pravosnažno je osuđen za ubistva Predraga Vrbana, zvanog Pedi Lopov, 2005. godine i Seada Kanurića, zvanog Steva Mucavi, 2006. godine. Obojica su usmrćeni davljenjem, a njihova tijela pronađena su zakopana.

Prethodno mu je suđeno i u Švedskoj za dva ubistva, ali su ga tamošnji vještaci proglasili neuračunljivim, nakon čega je prije 23 godine deportovan u Bosnu i Hercegovinu.

Prema nezvaničnim informacijama Nezavinsih novina, o njegovom izlasku obaviještene su sve bezbjednosne agencije i slučaj se prati. Iako je porijeklom iz Kozarske Dubice, Kotaran je, navodno, preko člana porodice tražio stan u Banjaluci, gdje bi po izlasku na slobodu trebalo da živi.

Tokom 20 godina robije imao je korektno ponašanje, ali nije ostvario pravo ni na jednu pogodnost, niti je ijedan dan proveo van zatvora.