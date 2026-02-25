"Unutar koalicije „Za budućnost Podgorice" ćemo razgovarati očekujem u utorak prijepodne, a onda bi istog dana, poslijepodne, zakazali i sastanak koalicionih partnera na nivou Grada."

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Predsjednik gradskog odbora Nove srpske demokratije Radoš Zečević početkom naredne sjednice iniciraće sastanak unutar koalicije „Za budućnost Podgorice“ kako bi sagedali stavove DNP-a o njihovom daljem djelovanju u Podgorici.

Taj sastanak će biti uvertira za sastanak konstituenata vlasti, odnosno vladajuće koalcij na nivou Glavnog grada, na kojem će biti dogovoreno kako dalje nakon što je Slobodna Crna Gora sredinom januara napustila vlast u Podgorici, a nakon nje i četiri odbornika DNP-a 30. januara otkazala podršku Saši Mujoviću, gradonačelniku Podgorice, prenosi Dan.

"Unutar koalicije „Za budućnost Podgorice" ćemo razgovarati očekujem u utorak prijepodne, a onda bi istog dana, poslijepodne, zakazali i sastanak koalicionih partnera na nivou Grada. Od DNP-a ćemo tražiti da nam kažu kako oni vide nastavak saradnje - hoće li da rade ili da opstruiraju. Ako će da dođu na koalicioni sastanak neka dođu, a ako neće da dođu onda da znamo jer je i nedolazak politički stav. Ne može „puj pike ništa ne važi", ništa se nije desilo, ajmo dalje" saopštio je Zečević.

Šef kluba odbornika DNP-a Vladimir Bulatović kaže da će se odazvati sastanku unutar koalicije „Za budućnost Podgorice".

"Vidio sam izjavu kolege Radoša Zečevića koji je najavio da će inicirati razgovor u okviru koalicije „Za budućnost Podgorice". Naravno da ćemo se odazvati pozivu da razgovaramo sa partnerima iz koalicije sa kojima smo imali zajednički nastup na poslednjim lokalnim izborima. Demokratska narodna partija je uvijek otvorena za iskreni dijalog koji za cilj ima interese građana Podgorice. Da bi o potencijalnim rješenjima govorili prvo mora da se desi razgovor i da se o svim pitanjima otvoreno razgovara. Naši stavovi su jasni i dobro poznati javnosti, ali i našim koalicionim partnerima" saopštio je Bulatović.

Bulatović je međutim, drugačijeg stava kada je u pitanju sastanak vladajuće koalicije na nivou Glavnog grada.

"To nije pitanje za Demokratsku narodnu partiju, to je pitanje za naše kolege iz ostatka koalicije u Glavnom gradu koji i pored činjenice da je gradonačelnik izgubio legitimitet i da nema podršku koja je potrebna da ostane na toj poziciji stvaraju atmosferu da je sve redovno i normalno, i da grad može funkcionisati i pored uzurpacije funkcije. Ukoliko bi došlo do organizacije takvog sastanka, o učešću bi odlučili shodno tematici zbog koje se organizuje i ostalim učesnicima tog sastanka" poručio je Bulatović.