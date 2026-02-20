Kako je dodao iskrena namjera da stvari mjenjamo na bolje predočena je kroz zajedničku političku platformu koju smo predstavili građanima Budve i koja je značila da Budva dobije funkcionalnu i odgovornu vlast.

Potpredsjednik GP URA , doskorašnji lider budvanskog odbora te partije, Blažo Rađenović očekuje da će uskoro novo rukovodstvo u Budvi zakazati opštinski odbor i razmotriti odluku o skraćenju podrške aktuelnom predsjedniku Opštine Nikoli Jovanoviću.

"Dužan sam da vam predočim par stvari kao nosilac izborne liste koju sam predvodio za lokalne izbore u Budvi 17. novembra 2024. godine 'URA-Blažo Rađenović- Drugačije' kada smo ostvarili povjerenje građana Budve nešto iznad 400 glasova, odnosno jedan mandat. Kao što znate dali smo svoj doprinos da se 2024. godine u Budvi, nakon dva izborna ciklusa formira lokana izvršna vlast, čiju su okosnicu činile izborne liste 'Budva naš grad' - Nikola Jovanović, Evropski savez i URA uz projektnu podršku DPS-a. Ova odluka je donesena na organima OO URA Budva i time je data šansa da se nešto dobro učini za Budvu kako Budvani ne bi i treći put išli na izbore", naveo je Rađenović u otvorenom pismu građanima Budve.

Kako je dodao iskrena namjera da stvari mjenjamo na bolje predočena je kroz zajedničku političku platformu koju smo predstavili građanima Budve i koja je značila da Budva dobije funkcionalnu i odgovornu vlast.

"Da lokalna samouprava bude pravi servis građana, da izvršna i zakonodavna vlast kao i ljudi koji je predstavljaju budu oni koji ce raditi na prosperitetu Budve, depolitizaciji, raspisivanju poštenih konkursa , očuvanju najvrijednijih resursa koje ima Budva i Crna Gora, realizaciji kapitalnog budzeta i investicija, rijesavanju nagomilanih komunalnih problema i mnogih drugih stvari od opsteg interesa za grad i građane. Dali smo šansu godinu dana ovoj vlasti da pokaže ima li kapaciteta da se izbori sa izazovima, da isporuči rezultate i obećanja data građanima Budve. Danas možemo svi zajednički konstatovati da su kapaciteti ove vlasti jako skromni i limitirani”, naglasio je Rađenović.

Kako je ocijenio to se najbolje oslikava kroz slijedeće primjere.

"Umjesto decentralizacije dobili smo diktaturu i potpunu centralizaciju gdje bez odobrenja predsjednika opštine ni kontejneri sa smećem se ne prazne. Umjesto realizacije kapitalnog budžeta i investicija dobili smo prenos sredstava za investicije u iznosu preko 20 miliona eura iz 2025. u 2026. godinu budžet Opštine Budva. Umjesto depolitizacije, racionalizacije i profesionalizacije dobili smo nikad glomazniju administraciju i nikad veće izdatke za plate u iznosu od preko 11,3 miliona eura i nikad nezadovoljnije građane ažurnošću administracije. Umjesto zaustavljanja kriminalnih i isteklih DUP-ova i planova Mila Đukanovića i Brana Gvozdenovića, umjesto zaštite najvrijednijih resursa dobili smo promociju urbicida od strane predsjednika Opštine Budva najavom izgradnje stanova za tržište na Slovenskoj plaži i u Miločeru", poručio je Rađenović i dodao:

"Umjesto većih izdvajanja za škole, vrtiće, zdravstvo, sport, kulturu, umjesto priključka na kanalizacionu mrežu građana Buljarice, Svetog Stefana i drugih djelova Budve, umjesto rješavanja atmosferskih odvoda i kanala kako poslije svake manje kiše ulicama Budve ne bi trebale barke da se voze nego automobili dobili smo najavu predsjednika Opstine da će uređivati infrastrukturu i davati opštinsku zemlju investitorima koji će graditi stanove za tržiste u Buljarici, na Jazu ili nekom trećem lokalitetu .Kad sve ovo sagledamo zaključak je jedan, krupni kapital danas upravlja ovom aktuelnom izvršnom vlašću, kao i za vrijeme Svetozara Marovića dok je OKG DPS upravljala gradom. Ova vlast nema kapaciteta da se odupre građevinskom lobiju i krupnom kapitalu, to se pokazalo i kroz primjer tajnim glasanje budžeta za 2026. godinu, gdje su se nakon glasanja od 20 prisutnih odbornica i odbornika četiri javno izjasnili da nisu glasali 'za', a rezultat je izbrojanih 18 'za' a dva uzdržana, što bi u svakom uređenom sistemu trebao da bude alarm i posao za tužilaštvo, sumnja u političku korupciju", istakao je Rađenović. Kako je naglasio "mi nismo i nikad nećemo bit koristan idiot nit taster odbornik ove niti bilo koje druge vlasti, jer za razliku od onih koji se kupuju foteljama ili ucjenama dozvolite da postojimo i mi sa principijelnim stavom i kičmom".

"Tajnim glasanjem možete disciplinovati samo one koji su ovaj grad i državu spržili i poharali. Sve će doći na svoje prije ili kasnije, tako je i DPS mislio da je nedodirljiv i vidimo danas kako ruka pravde stiže do svakoga. Izbori su blizu i građani će dati svoj sud svakome od nas. Obraz i principi nemaju cijenu. Činjenice i argumenti su na našoj strani, zato kvarimo igru ali ćemo nastaviti da ih iznosimo javno jer smo mi vjesnici istine. Našu borbu za svaki pedalj naše države nastavljamo beskompromisno i ostajemo uz svoje građane i Budve i Crne Gore gdje god to bude bilo potrebno i gdje god da se brani opšti javni interes ne odstupajući ni zeru. Očekujem uskoro da će novo rukovodstvo OO URA Budva zakazati sjednicu OO i razmotriti Odluku opoziva podrške predsjedniku Opstine Budva i ovakvoj izvršnoj vlasti", zaključio je Rađenović.