Šarec predstavio nacrt rezolucije: Završnica pregovora zavisi od vladavine prava i političke stabilnosti

Izvor: Profimedia

Delegacija Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta (AFET), na čelu sa predsjedavajućim Dejvidom Mekalisterom, boraviće u Podgorici i Tirani od 16. do 18. februara, saznaje Pobjeda.

Poslanici EP, predvođeni njemačkim parlamentarcem iz Evropske narodne partije, imaće priliku da iz prve ruke procijene napredak u pristupnim pregovorima i preostale reformske prioritete Crne Gore i Albanije, kao i da potvrde podršku Evropskog parlamenta njihovom evropskom putu.

Uoči posjete, stalni izvjestilac EP za Crnu Goru Marjan Šarec predstavio je nacrt parlamentarne rezolucije zasnovane na izvještaju Evropske komisije iz decembra prošle godine. Dokument će krajem mjeseca razmatrati AFET, a glasanje je planirano u maju, nakon čega će se o konačnoj verziji izjašnjavati plenum u Strazburu u junu.

„Izuzetno zahtjevna godina“

U preambuli nacrta ističe se da je proširenje ključni alat vanjske politike EU i strateško ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet, te da se kandidati ocjenjuju na osnovu vlastitih zasluga u ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena. Navodi se i da je Crna Gora ostvarila najveći napredak u pristupanju, dok 69 odsto građana EU doživljava kao najpouzdanijeg partnera.

Šarec ocjenjuje da je Crna Gora tokom prošle godine potvrdila status predvodnika u eurointegracijama, ali naglašava da je pred zemljom „izuzetno zahtjevna godina“.

„Vremena je malo, a posla ima još mnogo. Izvještaj treba da bude i priznanje dosadašnjeg napretka i ohrabrenje za naredni period. Treba ga shvatiti kao poziv svim akterima da pokažu mudrost i odgovornost, kako manji sporovi ne bi skrenuli pažnju sa strateških ciljeva“, poručio je Šarec.

Završnica zavisi od vladavine prava

Evropski parlament pozdravlja kontinuirani napredak Crne Gore i ponavlja punu podršku njenoj budućnosti u EU, ali jasno ističe da zatvaranje pregovaračkih poglavlja zavisi od konkretnih rezultata u oblasti vladavine prava.

Naglašava se potreba za političkom stabilnošću i konstruktivnom međustranačkom saradnjom, uz unapređenje ispunjavanja mjerila za zatvaranje poglavlja 23 (pravosuđe i temeljna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbjednost).

Pozitivno je ocijenjeno potpuno usklađivanje Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući restriktivne mjere prema Rusiji, što se tumači kao potvrda jasne geopolitičke orijentacije.

Ipak, izražena je „duboka zabrinutost“ zbog zlonamjernog stranog miješanja, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformisanja iz trećih zemalja, uz poziv na jačanje društvene otpornosti i strateške komunikacije.

Institucionalne slabosti i izborni okvir

EP insistira na transparentnom i pravovremenom imenovanju sudija Ustavnog suda i članova Sudskog i Tužilačkog savjeta, efikasnijem procesuiranju slučajeva visoke korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca, kao i potpunom usklađivanju vizne politike sa EU.

Pozdravljaju se izmjene izbornog zakonodavstva, uključujući nadzor finansiranja kampanja, medija i uvođenje jedinstvenog dana lokalnih izbora, uz podsjećanje na obavezu sprovođenja preporuka ODIHR-a i GRECO-a.

EP žali zbog nastavka diskriminacije Roma i Egipćana, osoba sa invaliditetom i LGBTIQ+ zajednice, te osuđuje napade javnih funkcionera na medije i civilni sektor, uz insistiranje da regulator medija djeluje bez političkog uticaja.

Životna sredina i javne nabavke

Najveće zaostajanje registrovano je u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih politika. Crna Gora se poziva da intenzivira aktivnosti u okviru Poglavlja 27, posebno u segmentima kvaliteta vazduha i vode, upravljanja otpadom i zaštite prirode.

Takođe se naglašava da finansijska podrška EU zavisi od daljih reformi, uključujući borbu protiv korupcije u javnim nabavkama i usklađenost svih međuvladinih sporazuma sa pravnim okvirom EU.

Botun kao politički test

Šarec je posebno ukazao na političke tenzije oko izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

„Put Crne Gore ka EU nije definisan samo tehničkim pregovorima, već i uticajem dnevne politike. Neki istaknuti političari koriste projekat u Botunu za političku konfrontaciju. Bez modernog sistema za prečišćavanje otpadnih voda Glavni grad ne može funkcionisati u skladu sa Ustavom, koji Crnu Goru definiše kao ekološku državu, a to je i uslov za zatvaranje pregovaračkog poglavlja“, poručio je Šarec.

Predstojeća posjeta delegacije EP biće prilika da se na terenu procijeni da li Crna Gora može zadržati status predvodnika i iskoristiti naredne dvije godine za zatvaranje preostalih poglavlja.



