Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik parlamenta Andrija Mandić zakazao je za danas dvije vanredne sjednice Skupštine, na čijem je dnevnom redu skoro 50 predloga zakona.

Na dnevnom redu prve vanredne sjedice su, između ostalih, predlozi izmjena zakona o Ustavnom sudu, o Sudskom savjetu i o Državnom tužilaštvu.

Poslanici će na toj sjednici raspravljati i o Predlogu zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost, kao i o izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima i o Prijestonici.

Prva vanredna sjednica zakazana je za 11 sati.

Na drugoj vanrednoj sjednici, koja je zakazana za 12 sati, poslanici će se, između ostalog, izjašnjavati o dopuni zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i o izmjenama zakona o opštem obrazovanju i o socijalnom stanovanju.