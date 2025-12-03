Kako su kazali, time su se stekli uslovi za proglašenje konačnih rezultata u toj opštini.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je na današnjoj sjednici odbio izbornu žalbu Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista (DPS) na izborni proces u Kotoru.

“Za odlučivanje u ovom predmetu čekao se izbor makar jednog nedostajućeg sudije, jer u novembru prošle godine nije bilo većine za donošenje odluke (glasalo se tri naprema tri). Danas je za odbijanje izborne žalbe četvoro sudija glasalo „za“, jedan protiv, dok je predsjednica Suda Snežana Armenko dala saglasno izdvojeno mišljenje”, istakli su.

Sud je, kako se dodaje, utvrdio, u skladu sa praksom uspostavljenom u brojnim predmetima, da se ne radi o nepravilnostima koje su od bitnog uticaja na izborni rezultat na biračkim mjestima Prčanj i Mirac, zbog čega nijesu ispunjeni uslovi za poništavanje dijela ili cijelog izbornog postupka.

“Nije svaka nepravilnost razlog za poništaj izbornog procesa već samo ona koja bi mogla bitno uticati na izborni rezultat”, zaključili su.