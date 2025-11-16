Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) Drita Lola kazala je da je šefu parlamenta Andriji Mandiću dostavila ostavku na tu poziciju.

Izvor: DPS

Ona je, u objavi na Iksu, između ostalog kazala da je došlo do raskida s rukovodstvom partije, te da su se njeni stavovi "osporavali u svim mogućim prilikama".

Kazala je da je predsjedniku DPS-a Danijelu Živkoviću u julu saopštila da će svoj politički angažman kao poslanica te partije obavljati na način na koji ona vjeruje da je najbolji, a da ne brani "grupe interesa ili pojedince, ili određene biznise povezane ili nepovezane sa DPS-om".

"U slučaju da su moji stavovi u sukob sa stavovima partije, obavijestila sam ga da sam spremna da izađem iz poslaničkog kluba kao nezavisna poslanica. To je bila moja indignacija izražena prema rukovodstvu i unutrašnji bojkot prema stavovima rukovodstva partije", kazala je ona.

Međutim, Lola je rekla da, iako je njen revolt izražen prema predsjedniku DPS-a tokom ljeta bio stvaran, nikad ne bi izašla kao nezavisna poslanica. "Moj mandat pripada DPS-u i glasačima DPS-a — bez obzira kako se ta politička snaga danas vodi".