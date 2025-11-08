Sutkinja Popović je i ranije odbijala zahtjeve tužilaštva, gotovo svaki put uz drugačije obrazloženje.

Izvor: Ministarstvo javnih radova

Sutkinja Osnovnog suda u Beranama Dubravka Popović ponovo je odbila zahtjev beranskog tužilaštva za privremeno oduzimanje spomenika četničkom komandantu Pavlu Đurišiću, potvrđeno je nezvanično iz suda, pišu Vijesti.

Kako podsjeća ovaj portal, sutkinja Popović je i ranije odbijala zahtjeve tužilaštva, gotovo svaki put uz drugačije obrazloženje. Nakon najnovije odluke, na potezu je opet tužilaštvo, koje može da uloži žalbu, o čemu bi potom odlučivalo vanraspravno vijeće beranskog suda.

Beransko tužilaštvo je 15. avgusta podnijelo optužni predlog protiv Vujadina Dobrašinovića, osumnjičenog za nezakonito podizanje spomenika. Bronzana statua sa likom Pavla Đurišića tada je premještena u konak manastira Đurđevi stupovi, nakon što je prethodno uklonjena iz crkve u Gornjem Zaostru, gdje je i otkrivena 8. avgusta.

Spomenik je otkrio mitropolit budimljansko-nikšićki Metodije, uz intoniranje himne Srbije, a uklonjen je istog dana popodne, nakon burnih reakcija javnosti i incidenta tokom kojeg su napadnute ekipe Vijesti i Pobjede koje su pokušavale da zabilježe događaj.

Đurišić je tokom Drugog svjetskog rata bio komandant četničkih snaga u Crnoj Gori i, prema brojnim istorijskim izvorima, sarađivao s italijanskim i njemačkim okupatorom, pri čemu su njegove jedinice učestvovale u masakrima nad civilnim stanovništvom.

Podsjetimo, Zakonom o spomen-obilježjima zabranjeno je podizanje spomenika osobama koje su bile saradnici okupatora, zastupale fašističke ili nacističke ideologije, ili su proglašene ratnim zločincima.