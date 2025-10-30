Osnovni sud u Pljevljima odboru je ranije podnio zahtjev za davanje odobrenja za vođenje krivičnog postupka protiv tog poslanika.

Izvor: Skupština Crne Gore/Youtube

Administrativni odbor jednoglasno je predložio Skupštini da ukine imunitet poslaniku Nove srpske demokratije Milanu Lekića.

Osnovni sud u Pljevljima odboru je ranije podnio zahtjev za davanje odobrenja za vođenje krivičnog postupka protiv tog poslanika.

Sjednici prisustvuju rukovoditeljka Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima Sanja Golubović, državna tužiteljka u predmetu Merima Obućina i sutkinja Osnovnog suda u Pljevljima Sanja Aničić.

Predsjednica Odbora Jelena Nedović iz Pokreta Evropa sad (PES) je napomenula da je odbor u ovom slučaju dobio optužni predlog, te da to znači da "manipulacije da odbor i ona sklanjaju predlog za skidanje imuniteta Kovačeviću padaju u vodu".

Ona je podsjetila da se protiv poslanika ne može pokrenuti krivični postupak niti biti određen pritvor bez odobrenja Skupštine, osim ukoliko je zatečen u djelu za koje prijeti kazna od pet ili više godina zatvora.

Aničić je objasnila da tužilac sumnja da je počinjeno djelo za koji je predviđena kazna od tri godine, te da mu je, za vođenje postupka, potrebno skinuti imunitet.

Obućina je istakla da je primijenila sve radnje iz svoje nadležnosti, nakon što je obaviještena o saobraćajnoj nezgodi.

Golubović je kazala da je ovlašćeno tužilaštvo ODT u Pljevljima, te da je optužni predlog podnesen u trenutku kad Lekić nije bio poslanik.

Parlamentarac NSD-a Velimir Đoković je kazao da će glasati za skidanje imuniteta Lekiću, te da je Lekić to od njih tražio.

"Lekić je iznio mišljenje da se ne protivi skidanju imuniteta, već i da želi u postupku koji će se voditi uđe u proces dokazivanja, a sve zbog raznih komentara i spinova. Tako da ću ja glasati za skidanje imuniteta", poručio je.

On je spoemnuo da se slučaj Kovačevića ne može dovoditi u konotaciju sa ovim, ali da se "nad Nedović "sprovodila hajka".

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić je kazao da nije dobra praksa što vrhovni državni tužilac Milorad Marković nije na sjednici, već je poslao zamjenu.

"Ja i kolegenica (Zoja) Bojanić Lalović želimo od srca kolegi Lekiću da dokaže da nije kriv", poručio je.

Kako je dodao, u parlamentu je imao i teže odluke, te da nije imao dilemu ni kad se radilo o kolegama iz njegove partije.

Osnovni sud u Pljevljima poslao je krajem jula parlamentu zahtjev da se Lekiću ukine imunitet, kako bi moglo da se nastavi krivično gonjenje tog parlamentarca zbog udesa koji je prošle godine izazvao u pijanom stanju u tom gradu.

Pljevaljski sud je sredinom septembra podnio urgenciju najvišem zakonodavnom domu da se izjasni o njihovom zahtjevu, a predsjednica Administrativnog odbora Jelena Nedović je krajem tog mjeseca na sjednici tog tijela saopštila da je svim članovima tog tijela stigao zahtjev za ukidanje imuniteta Lekiću.

Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja podnijelo je sredinom maja optužni predlog protiv Lekića zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, a nakon što je u oktobru prošle godine, s 1,22 promila alkohola u krvi, kao čelnik Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja (RUP), slupao službeno vozilo te kompanije, izazvavši na njemu veliku materijalnu štetu.

Lekića je, zbog udesa, sudija bjelopoljskog Prekršajnog suda kaznio sa 750 eura, tri kaznena boda i odredio mu zaštitnu mjeru tromjesečne zabrane upravljanja motornim vozilom, a funkcioner NSD-a je nakon toga podnio ostavku na mjesto šefa Odbora direktora RUP-a.

Lekić je i krajem maja prošle godine pijan upravljao službenim vozilom. Zbog toga je kažnjen 500 eura.

Prvi čovjek pljevaljskog NSD-a početkom jula se vratio u poslaničke klupe, u kojima je naslijedio Marka Kovačevića koji je podnio ostavku zbog nespojivosti funkcija, odnosno jer je ponovo izabran za čelnika Nikšića.