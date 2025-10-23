"Mi smo stara država iz 19. vijeka i prije toga, država stara 1.000 godina. Ukoliko nemate taj balans, onda to ne radi, to je moje mišljenje"

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je protiv ideje da pojedine članice Evropske unije (EU) pri ulasku nemaju pravo glasa.

On je u utorak, na panelu održanom u londonskim prostorijama britanske "think-thank" organizacije "Chatham House", kazao da je suverenost jako važna Crnogorcima, i da "ako se odreknete toga, trebalo da imate neku vrstu kontrole, odnosno kontrolnog mehanizma".

"Ja nisam saglasan s (premijerom Albanije Ramom) Edijem... Obnovili smo našu nezavisnost nakon osam decenija, gdje smo bili dio različitih Jugoslavija. Mi smo stara država iz 19. vijeka i prije toga, država stara 1.000 godina. Ukoliko nemate taj balans, onda to ne radi, to je moje mišljenje", rekao je Spajić.

Kazao je da bi u tom slučaju Crna Gora postala "nešto poput člana evropskog ekonomskog prostora, a to su Norveška, Švajcarska, Lihtenštajn".

"U redu je da postoji taj model, ali to je pragmatična razmjena u kojoj niste primorani da se složite sa svime što Evropska unija radi. Možete prihvatiti većinu toga, ali i dalje možete imati neke izuzetke i odstupanja. Mislim da čak i Velika Britanija pokušava da uradi nešto slično. I onda se morate pomiriti sa time da Crna Gora bude neka vrsta Švajcarske na Balkanu. Ne znam da li to žele", poručio je Spajić.

Rama je prije Spajićevog odgovara rekao da je on dugo vremena bio podržavalac da nove članice EU imaju drugačiji status.

"Da nemamo veto, da nemamo pravo glasa sve dok se Evropa ne reformiše...", kazao je Rama.

Pozivajući se na nezvanične izjave trojice evropskih diplomata i jednog zvaničnika EU, Politiko je u ponedjeljak objavio da je predlog za izmjenu pravila članstva u EU još u ranoj fazi i morale bi ga odobriti sve postojeće članice.

“Ideja je da nove članice steknu puna prava tek nakon što Unija sprovede reforme koje bi otežale pojedinačnim državama da stave veto na zajedničke politike”, piše briselski portal.

Takav potez bi navodno mogao učiniti lidere poput mađarskog premijera Viktora Orbana sklonijim da prihvate, recimo, priključenje Ukrajine bloku.