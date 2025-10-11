"Odluku o eventualnoj predaji mandata, koju sam nagovijestila i u prvom odgovoru Vijestima, svakako neću donijeti u okolnostima pritiska ili uslovljavanja", kazala je poslanica DPS-a

Izvor: DPS

"Vijesti" su prije dva dana objavile da ona od decembra prošle godine ne učestvuje u radu državnog parlamenta i njegovih radnih tijela, ali da redovno prima poslaničku platu, pa je za deset mjeseci po tom osnovu prihodovala više od 17 hiljada eura.

"Od decembra 2024. godine tačno je da se nalazim u Sjedinjenim Američkim Državama zbog porodičnih i ličnih razloga, aspekte koje Demokratska partija socijalsta detaljno poznaje. Pored fizičkog odsustva, tačno je i da je moj angažman kroz medijska reagovanja bio limitiran, sa zadnjom reakcijom u oktobru upućivanjem javne podrške koleginici iz partije. Svjesna kompleksnosti cjelokupne društveno-političke situacije u zemlji i činjenice da je diskurs bio izrazito fokusiran na prošlost Demokratske partije socijalista, a ne na sistematsko urušavanje institucija od strane vlasti, moj stav koji je i rukovodstvu partije komuniciran je bio i ostao da je ključno za Demokratsku partiju socijalista i budućnost države da pronađe način da se oslobodi svoje prošlosti i fokusira na opozicionu borbu koja će zaštiti prije svega institucije koje su mukotrpno izgrađene i uz podršku naših evroatlantskih partnera", napisala je Drita Lola na mreži X.

Dodala je i da odbacuje bilo kakav pokušaj da se njena odluka da stavove iznese na način za koji smatra da je prigodan kontekstu i momentu u kojem se društvo nalazi pretvori u karikaturu:

"A još manje da se lične i porodične okolnosti koriste za dovođenje u pitanje mog moralnog karaktera. Odluku o eventualnoj predaji mandata, koju sam nagovijestila i u prvom odgovoru Vijestima, svakako neću donijeti u okolnostima pritiska ili uslovljavanja. U skladu sa mogućnostima, do fizičkog prisustva u parlamentu, biću aktivnija u vezi svih političkih pitanja, dok poslaničku platu ću ubuduće donirati u dobrotvorne svrhe", kazala je Lola.