Protiv izuzimanja te tačke iz dnevnog reda glasalo je 17 odbornika dok je deset bilo za.

Na sjednici Skupštine opštine (SO) Bijelo Polje koja je počela u 19 časova, nije prihvaćen predlog odbornika Nove srpske demokratije (NSD) Vasa Obradovića, da se sa dnevnog reda skine druga tačka – zaključak o prihvatanju inicijative Bošnjačke stranke (BS) za oduzimanje književne nagrade “Risto Ratković” bivšem predsjedniku bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska i osuđenom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću, pišu Vijesti.

Obradović je kazao da Skupština nije nadleżna da se bavi tim pitanjem.

Nagrada “Risto Ratković” Karadžiću biće oduzeta večeras na sjednici bjelopoljskog parlamenta.

To proističe iz Zaključka SO Bijelo Polje, koji je, kako piši Vijesti, finalno dogovoren.