Predsjednica Jevrejske zajednice Crne Gore Nina Ofner Bokan predložena je za savjetnicu šefa parlamenta Andrije Mandića.

Izvor: Skupština Crne Gore

Na današnjoj sjednici Administrativnog odbora to tijelo jednoglasno je usvojilo odluku da se obrati generalnom sekretaru Skupštine Bobanu Stanišiću da bi parlament utvrdio potrebne obrasce koje Ofner Bokan mora da pouni, da bi odbor mogao da je imenuje, kako prenose Vijesti.

"Prije imenovanja savjetnika, predsjednika i potpredsjednika parlamenta sprovodi se postupak provjere integriteta popunjavanjem upitnika i davanjem izjave na propisanom obrascu od strane kandidata za funkcije, provjerom podataka upitnika i izjave kod Agencije za sprečavanje korupcije. Obrazac i sadržaj upitnika treba da utvrdi Skupština Crne Gore", objasnila je predsjednica Administrativnog odbora Jelena Nedović.