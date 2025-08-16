Nakon podnesene krivične prijave protiv Ivančevića, dodaju, očekuju da Uprava policije preduzme sve potrebne mjere i obezbijedi zaštitu službenog lica, kao i poštovanje javnog reda i poretka.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo turizma osudilo je inciden koji se dogodio u Budvi, a u kojem je, kako tvrde, Dragan Purko Ivančević, izvršni direktor turističke agencije "Mac Sun Montenegro", tokom redovne kontrole, "izrekao niz uvreda i prijetnji" turističkoj inspektorki Ivani Mašković i time "grubo narušio njen lični i profesionalni integritet".

"Ponašanje ove vrste prema službenicima Ministarstva je apsolutno nedopustivo i predstavlja direktan atak na dostojanstvo i bezbjednost naših inspektora. Podsjećamo da su turistički inspektori i ranije bili izloženi sličnim napadima, a posebno zabrinjava što su mete bile uglavnom žene – inspektorke Ministarstva, koje su svoj posao obavljale savjesno i u skladu sa zakonom. U jednom od ranije procesuiranih slučajeva, počinilac je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, uz obavezu plaćanja novčane naknade"m saopšteno je iz Ministarstva turizma.

Nakon podnesene krivične prijave protiv Ivančevića, dodaju, očekuju da Uprava policije preduzme sve potrebne mjere i obezbijedi zaštitu službenog lica, kao i poštovanje javnog reda i poretka.

"Ministarstvo turizma će u potpunosti stati iza svojih inspektora i pružiti im svu neophodnu podršku u obavljanju zakonom propisanih poslova", saopšteno je.