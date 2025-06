Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Mihailo Anđušić saopštio je danas da dinamika zatvaranja poglavlja u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) demantuje aktuelnu vlast da će pregovori biti završeni do 2026. godine.

Izvor: DPS

"Juče održanu međuvladinu konferenciju sa Evropskom unijom obilježilo je zatvaranje samo jednog poglavlja, uprkos tome što su najviši državni zvaničnici, aktuelni premijer Milojko Spajić, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, pa i glavni pregovarač Predrag Zenović, svega nekoliko mjeseci unazad, najavljivali da će tokom 2025. godine Crna Gora zatvoriti čak šest poglavlja. Podsjećamo da se i tokom 2024. godine vladajuća većina, u svom paf-paf maniru, bavila nagađanjem i licitiranjem, pa su prvo govorili o zatvaranju devet poglavlja. Onda je taj optimizam, kao i sve što je lažno, krenuo silaznom putanjom, pa su obećavali zatvaranje šest poglavlja, pa kad su vidjeli da ni od toga nema ništa, u svojim ispraznim politikanskim obraćanjima služili su se brojem četiri", istakao je Anđušić u saopštenju.

On je dodao da su na kraju, u decembru zatvorena tri poglavlja, a da je Crna Gora uz to, gratis, dobila i blokadu od susjedne Hrvatske, zbog narušavanja dobrosudsjedskih odnosa.

"Dalje, ovakva dinamika, u čijim okvirima je u junu 2025. godine zatvoreno Poglavlje 5, ne obećava da će Crna Gora do kraja naredne, 2026. godine, bez obzira na obećanja iz vlasti koja ne jenjavaju, uspješno završiti pregovore. Takođe, postavlja se pitanje kako će, nakon zatvaranja Poglavlja 5, Vlada Crne Gore primijeniti Sporazum sa UAE onako kako to piše u samom Sporazumu, ako uzmemo u obzir da je predmetni dokument u koliziji sa stavom koji EU navodi po pitanju međunarodnih ugovora koje Crna Gora zaključuje i njihove usklađenosti sa pravnom tekovinom EU i Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Znači li to da Milojko Spajić prećutno odustaje od Sporazuma i najavljenih silnih investicija?", kazao je Anđušić.

On je rekao da je jasno da aktuelna vlast nije dovoljno sposobna i znavena da ovako težak i kompleksan posao, kakav pregovori jesu, dovede do kraja u zacrtanom roku, jer kako je kazao Anđušić, uspješni pregovori zahtijevaju, ipak, nešto više od postavljanja bilborda sa obećanjima koja se nikad neće obistiniti.

"Isto tako, bez obzira na pozitivnu klimu koja vlada, teško da vlastodršci, kojima dominantno upravlja Andrija Mandić, koji je simbol nazadne i retrogradne politike, koji, jedino što rade uspješno je to da bez greške svađaju Crnu Goru sa komšijama, do kraja mogu ubijediti EU zvaničnike da je Crnoj Gori mjesto među članicama Evropske unije. Kad se sve sabere i pažljivo izanalizira, dolazi se do zaključka da čak ni ChatGPT Spajiću nije izveo formulu kako da, pod plaštom Mandićeve suštinski antievropske politike, i bez do srži profesionalnog, a ne samo političkog kadra, bude premijer Crne Gore kao članice Evropske unije", rekao je Anđušić.

Crna Gora je sinoć na Međuvladinoj konferenciji sa EU zatvorila još jedno pregovaračko poglavlje (5 - javne nabavke).