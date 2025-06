"Način na koji je usvojen Prostorni plan Crne Gore, uz minimalnu većinu od 41 ili 42 glasa, predstavlja neviđeno pravno i demokratsko posrnuće."

Izvor: Vlada Crne Gore

Nedavno usvajanje Prostornog plana Crne Gore, skandal sa zadržavanjem broda “Kotor“ u američkim teritorijalnim vodama i najava zakona kojim bi se sankcionisale blokade saobraćajnica, pokazatelji su institucionalne degradacije i pokušaja gušenja građanskog aktivizma, kazao je lider Građanskog pokreta (GO) URA Dritan Abazović.

"Način na koji je usvojen Prostorni plan Crne Gore, uz minimalnu većinu od 41 ili 42 glasa, predstavlja neviđeno pravno i demokratsko posrnuće. To je dokument koji ima dalekosežne posljedice i trebalo je da bude usvojen uz širi konsenzus. Umjesto toga, dobili smo još jednu potvrdu da ova parlamentarna većina zaista u potpunosti ne haje ni za kakvu proceduru, niti za bilo koji zakon", ocijenio je on u svom autorskom podkastu "Petak sa Dritanom".

Lider GP URA je kao posebno tragičnu ocijenio izjavu predsjednika parlamenta Andrije Mandića da “poslanici mogu da se izjašnjavaju o bilo čemu jer im je narod dao mandat“.

"Oni mogu da se izjašnjavaju o bilo čemu, ali samo u skladu sa Ustavom i zakonima. To ne znači da oni mogu da krše elementarne procedure. Ako sjutra odluče da sto hiljada ljudi isele iz države – bi li to bilo opravdano zato što imaju većinu? Ne, jer je to elementarno kršenje Ustava i zakona. Da bi jedno zakonsko rješenje došlo u proceduru i pred poslanike, postoji niz filtera koje mora da prođe. Jedan od tih filtera, koji je morao da prođe tekst Prostornog plana Crne Gore, jeste i mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine. To se nije desilo na vrijeme. Naravno, nije tu toliko kriv Parlament koliko je kriva Vlada, koja je takva kakva je, nakaradna. Mislim da su to uradili namjerno", uvjeren je on.

Abazović je upozorio i na potencijalnu devastaciju prirodnih područja:

"Šta podrazumijeva Prostorni plan Crne Gore? Između ostalog, napad na određene prostore za koje smo se svi borili da ostanu prirodni biseri Crne Gore. Ali, s druge strane, taj plan donosi i promjenu kursa u odnosu na ono što je jedan dio parlamentarne većine govorio da će da radi, a što sada, zapravo, zaboravlja. Konkretno mislim na Komarnicu. Toliko je napada bilo na prethodnu vladu, koja je bila jasna i decidna da Komarnica ne treba da se potopi. Sada imamo novu većinu, koja je cijelo vrijeme govorila da Komarnica ne treba da se potopi, a onda u Prostornom planu kaže da je to zapravo moguće. S druge strane, imamo i pitanje Sinjajevine. Toliko puta ste čuli da smo protiv vojnog poligona. I prethodna vlada je bila protiv toga. Tada je bilo i velikih kritika zašto ne stavimo odluku van snage. Došla je u međuvremenu nova vlada i zaboravila na Sinjajevinu", istakao je lider GP URA.

Abazović je istakao i da je Crna Gora došla u situaciju da prostor, kao njen najvažniji resurs koji treba da koristi u narednom periodu, može da bude napadnut sa svih strana.

"Ovo je veliki alarm za svakog dobronamjernog građanina, jer mi, izuzev naših prirodnih ljepota, našeg prostora, nemamo drugi resurs koji je privlačan ni za naše posjetioce, ni za ljude koji žive i rade u Crnoj Gori. U tom kontekstu, pročitao sam jednu rečenicu koja mi se mnogo svidjela, a naslanja se na onu poznatu iz Drugog svjetskog rata – 'Prostor mora pasti'", kazao je.

Govoreći o situaciji sa brodom “Kotor“ koji je zadržan u teritorijalnim vodama SAD zbog tehničke neispravnosti, Abazović je naveo da će kazna koju će platiti građani Crne Gore iznositi oko 350 hiljada eura.

"Međutim, veći problem je što sumnjam da je u remontu broda bilo korupcije. Pitam javno: da li je ministar pomorstva pozvan da da iskaz pred Specijalnim državnim tužiocem po tom pitanju?", pitao je on.

Bivši premijer je podsjetio da je URA godinama ukazivala na potrebu ulaganja u pomorski sektor i kupovinu sopstvenih trajekata i feribota.

"Sada imamo potpuni debakl, a oni se hvale linijom prema Italiji. Gdje su rezultati? Koliko putnika, automobila su prevezli? Koliki su finansijski bilansi Barske i Crnogorske plovidbe? Ovo je sramota za jednu pomorsku zemlju. Nikad nekompetentniji ljudi nijesu upravljali Crnom Gorom", ocijenio je.

Komentarišući najave nove vlasti da uvede zakon koji bi zabranio blokade saobraćajnica, Abazović je istakao da je to “šlag na tortu bahatosti“.

"Sjećate li se šatora DF-a iz 2015? Jedna od glavnih saobraćajnica u Podgorici bila je blokirana danima. Nikome tada nije palo na pamet da to kriminalizuje. Sada bi ti isti ljudi ili njihovi politički nasljednici da kažnjavaju ljude novcem ili zatvorom ako izraze građanski bunt", poručio je on.

Lider GP URA smatra da vlast pokušava da uguši svaku vrstu kritike i podsjetio na pokušaj da se predloži zakon kojim bi bilo zabranjeno govoriti o zaduženju države.

"Hoće li zabraniti i disanje? Ili predložiti da se za kritičku misao ljudi vješaju na Trgu nezavisnosti? Ljudi, sjetite se zašto smo se borili 2020, za slobodu, demokratiju, građanski aktivizam. Ne mijenjajte zakone da biste prikrili svoju nesposobnost, promijenite sebe", poručio im je.

Abazović je zaključio da su građani ti koji će reći posljednju riječ:

„Ako vlast ne zna da rješava probleme, neka odstupi. Ničija nije gorjela do zore. Ne čerupajte Crnu Goru", kazao je on.